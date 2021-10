Frases que nunca deberías decirle a una niña

Las frases que los niños y niñas escuchan desde temprana edad marcan su forma de ver el mundo y su forma de verse a sí mismas. Frases como "calladita te ves más bonita" o "eso no es para niñas bien", afectan la autopercepción de las niñas y entorpecen el desarrollo de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

El machismo está impregnado en todas las expresiones sociales, eso incluye el lenguaje, los dichos y las frases comunes que la infancia crece escuchando. En esta nota te contamos sobre algunas frases machistas comunes que son dirigidas a las niñas:

"Eso no es para niñas"

Los estereotipos de género son aquello que marca "lo que es para niñas" y "lo que es para niños", es así como muchas niñas se desaniman para practicar deportes como el fútbol o se desaniman para seguir sus sueños en campos académicos como las ciencias duras o las ingenierías.

Decirle a una niña que tal o cual cosa "no es para niñas" puede frenar el desarrollo de sus habilidades y pasiones, además de que limita la construcción de su identidad.

"Calladita te ves más bonita"

Este seguro es un clásico que alguna vez escuchaste en tu infancia. Es importante recordarle a las niñas que calladitas no se ven más bonitas, sino que calladitas no se ven. Las niñas son sujetas de derecho y por lo tanto, tienen derecho a expresarse.

Cuando limitamos la voz de una niñas provocamos inseguridad en ellas, cuestión que afecta fuertemente su desarrollo personal.

"Eso no es de niñas de casa (o niñas bien)"

Probablemente alguna vez escuchaste la frase "se ve que es una niña de casa" o "es una niña bien", lo anterior con base en la moral patriarcal que limita la libertad de las niñas. Es importante hacerles saber que su valor no depende de lo que la sociedad diga que está bien o está mal en las mujeres.

"Siéntate como señorita"

¿Alguna vez te regañaron en el colegio por "no sentarte como señorita"? Constantemente las niñas ven limitado el movimiento de su cuerpo por uniformes escolares que hacen obligatorio el uso de la falda, muchas niñas no hacen algunas actividades física o se mueven de determinadas formas para que no se vea su ropa interior.

Obligar a las niñas a "sentarse como señoritas" significa imponerles reglas basadas en su sexo, ¿por qué a los niños no se les pide sentarse como señoritos? Las niñas deberían aprender desde temprana edad que su cuerpo es suyo, que la forma en que se sienten en una silla no las hace mejores niñas y no influye en su valor como personas.

"Ya eres una señorita"

Cuando las niñas comienzan a desarrollarse físicamente reciben muchos comentarios negativos y desagradables. Cuando comienzan a crecer sus pechos o cuando les llega la primera menstruación es común que escuchen "ya eres una señorita", haciendo referencia a su crecimiento con base en el desarrollo de algunas partes de su cuerpo, con las que se les hipersexualiza.

Las niñas son sujetas de derecho, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia, eso implica alejarlas de los estereotipos de género, las frases machistas y la violencia en todas sus formas.