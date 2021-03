Frases poderosas en "Moxie", la nueva película feminista de Netflix

La película feminista Moxie de Netflix ha conquistado los corazones de muchas espectadoras. Aunque también ha recibido fuertes críticas, no se puede negar que dentro de la historia hay mensajes llenos de poder femenino.

Se estrenó este 2021 y fue dirigida por la también actriz Amy Poehler. Cuenta la historia de una chica que, motivada por los recuerdos del movimiento Riot Grrrl estadounidense en el que participó su mamá, decide iniciar un fanzine feminista en su escuela, que después se convierte en todo un movimiento contra el sexismo y la violencia de género dentro de la institución.

La llegada de una chica nueva (Lucy) pone en quiebra el acoso y violencia normalizada en la escuela. Con ello inicia un proceso de empoderamiento y unión femenina entre las alumnas.

En esta nota te contamos sobre algunas frases poderosas que aparecen en Moxie. ¡Spoiler Alert!

"Lo molesto puede ser más que solo molesto, puede ser una máscara para cosas peores"

Tras ser acosada por el capitán de football del colegio, Lucy, quien es nueva, comienza a darse cuenta que algo no está bien. Cuando su compañera Vivian le dice que no le haga caso al agresor porque "solo es molesto" y "si no le haces caso irá a molestar a alguien más", Lucy le responde: "Lo molesto puede ser más que solo molesto, puede ser una máscara para cosas peores", en la misma escena Lucy asegura que mantendrá la frente en alto.

Esta conversación despierta la reflexión y el interés en Vivian, quien pronto se dará cuenta que lo molesto es mucho más que eso.

"A mis 16 años lo único que me importaba era aplastar el patriarcado y quemarlo todo"

Esta frase fue ampliamente difundida por grupos feministas tras el estreno de la película, es mencionada por la madre de Vivian, personaje que en su juventud participó en las protestas feministas del movimiento Riot Grrrl.

La frase demuestra que la lucha feminista heredada y la que se gesta en la actualidad tiene aún muchas batallas por luchar, rumbo a derrocar al patriarcado.

"Si no hace nada es parte del problema".

Cuando uno de los profesores de la institución decide hacerse de la vista gorda e ignorar las protestas y exigencias de las estudiantes, una de las alumnas lo confronta y le hace saber que no hacer nada significa ser parte del problema.

El fin de semana @iEveee recomendó que viera Moxie. Hoy yo te la quiero recomendar a ti que estás leyendo este tweet, la encuentras en Netflix

"Toda la vida nos han dicho que los logros de los hombres son más importantes que los de las mujeres ¡Olviden eso!"

Cuando el grupo de feministas Moxie está consolidado en la escuela, nominan a una de las estudiantes a un premio deportivo, mismo que disputará con el capitán del equipo de football.

Aunque la deportista ha ganado más juegos que el capitán del equipo de football, sus logros se ven invisibilizados por ser mujer. En una reunión de Moxie para llevar a la victoria a su deportista nominada, Lucy menciona esta frase y las motiva a olvidar lo socialmente aprendido sobre los éxitos masculinos.

El empoderamiento femenino está en cada escena de la película, en cada crítica al sistema patriarcal.