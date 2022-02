Frases feministas para iniciar el día con motivación

Ser feminista a veces es agotador, en ocasiones cuesta trabajo iniciar el día y reflexionar sobre la condicion de la mujer en la actualidad. Resistir al patriarcado puede llegar a ser realmente doloroso, porque vivimos todo tipo de injusticias por el simple hecho de ser mujeres.

Ponerse las gafas violetas y formar parte del movimiento feminista con la ilusión de crear un mundo más igualitario entre hombres y mujeres es una tarea difícil, afortunadamente las redes de mujeres que se apoyan, se aman e inspiran hacen más llevadera la lucha.

LEE: "Quiérete, Cuídate", manual de autoestima feminista

Asimismo, no podemos dejar de lado toda la herencia feminista de mujeres que nos antecediedon en el movimiento, mujeres teóricas, escritoras, activistas, músicas, etcétera. Si buscas inspiración para continuar con tu día a día siempre puedes recurrir a las palabras de otras mujeres, aquí queremos contarte sobre algunas frases:

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente"

-Virginia Woolf, escritora feminista.

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar"