Florinda Lazos, la sufragista olvidada por el Congreso de Chiapas

No reprochamos a los hombres el alejamiento en que se nos ha tenido, no consideramos culpables a los legisladores del criterio unilateral de sus disposiciones; no encontramos vituperable pero ni siquiera raro, que en un gobierno democrático, como indudablemente es el nuestro, no se encuentren presentados los intereses de las mayorías que formamos las mujeres; todo es consecuencia de la lenta evolución de nuestra patria...