Fisicoculturismo: acto que deconstruye al cuerpo cosificado de la mujer

El fisicoculturismo se ha convertido en una disciplina que refleja los constantes cambios físicos que sufre el cuerpo dependiendo de la consistencia, diferente carga de estímulos y disciplina. La ejercitada imagen de Vanessa Guzman desató comentarios de admiración y crítica debido al inmenso cambio corporal. ¿Por qué nos creemos con el derecho de opinar sobre el cuerpo de las mujeres?

La modelo, actriz y fisicoculturista recién ganó tres medallas en esta práctica, una en el open Clase C, el primer premio en Masters y el tercer lugar en categoría femenil de novatas. Esto ha significado un proceso personal para Guzmán, quien sufrió varios trastornos de alimentación en el pasado, compartió en una entrevista para Mara Patricia Castañeda.

Para ser una mujer que practique el fisicoculturismo el primer paso es la deconstrucción, explicó Ricardo Aguilera, fotógrafo chileno para Joia, y afirmó que las mujeres dejan a un lado el cuerpo cosificado por el hombre y lo transforman en lo que ellas quieren. Guzmán ha decidido compartir en redes sociales sus procesos y cómo la disciplina ha sido vital para cumplir sus nuevas metas.

Y a pesar de compartir su felicidad, la apariencia de su cuerpo desató críticas negativas señalando que su cuerpo ya no era el de una mujer de un certamen de belleza. Recordemos que la chihuahuense de 45 años se dio a conocer por el ojo público en Nuestra Belleza México, donde obtuvo el primer lugar. Un año después, en 1996, compitió en Miss Universo y quedó como finalista.

Después de los certámenes, comenzó su carrera de actriz participando en diferentes novelas como Tres Mujeres, Siempre te amare, Amigos por siempre, Atrévete a Soñar y Soltero con hijas. Pero, ¿qué es lo que define la feminidad o belleza de una mujer?

CULTO AL CUERPO

"Las mujeres que se dedican al fisicoculturismo tienen una dedicación súper especial en el deporte y siempre logran transformarlo en algo más que solo físico", afirmó el fotógrafo Aguilera.

Esta práctica se basa en ejercicios anaeróbicos y entrenamientos, buscando el máximo desarrollo de hipertrofia muscular (musculatura visible), para lograrlo es necesario un balance de síntesis de proteínas y su degradación. También se trabaja la definición, simetría y detalles musculares, escribió Ángel Merced Goire, maestro en terapia atlética.

Normalizar a los cuerpos es parte de las nuevas feminidades, de romper barreras de género y abandonar el culto a un único cuerpo "estético", explicó el fotógrafo chileno quien sostuvo para Joia: "El fisicoculturismo femenino es rebeldía en el 100% de su significado".

Esta práctica mejora el rendimiento físico con disciplina, dedicación, esfuerzo, constancia, concentración, valor y orgullo. Desde culturas antiguas, como las de la Antigua Grecia, el fisicoculturismo se trató de comportamientos dirigidos al desarrollo de la fuerza, el tamaño del cuerpo y la búsqueda de la "perfección", explicó Merced Goire.

Actualmente existen mil 500 atletas que llegan a Míster México, la competencia más importante del país y alrededor del 45 por ciento son mujeres. Se estima que se invierten entre 15 mil a 17 mil pesos al mes para su preparación, que incluye el nutriólogo, la alimentación, el gimnasio y los suplementos, según la Federación Mexicana de Fisicoculturistas.

Un usuario de redes sociales dijo, respecto a los comentarios negativos dirigidos a Guzmán,: "¿Parece hombre?...¿El hombre que tienes en casa se ve así? ¿Cuántos hombres conoces así? Si no quieres estar así, tranquila, no tienes que. Y si no te gustan las mujeres así, tranquilo hermano, una mujer así jamás se fijara en ti". Criticar los cuerpos por una idea estética es violento y sólo refuerza la idea de que existe un solo tipo de mujer bella. El fisicoculturismo es una oportunidad para nombrar y visibilizar nuevas feminidades y apropiarse del cuerpo, señaló Ricardo Aguilera, fotógrafo chileno.

