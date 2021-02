Filme sobre aborto lidera Premios Spirit del Cine Independiente

La temática del aborto que retrata el filme Never Rarely Sometimes Always, bajo la dirección de Eliza Hittman, lidera las nominaciones de los Premios Spirt del Cine Independiente.

Never Rarely Sometimes Always captura la odisea que una adolescente debe vivir tras decidir abortar.

La directora logra capturar la escena donde el cuerpo de una mujer queda a disposición de los trámites burocráticos de un Estado.

Lee: Nath Campos no fue la única, más youtubers alzan la voz

Autumn emprende un viaje desde una ciudad rural de Pensilvania a Nueva York, en busca de una clínica de aborto que pueda ofrecerle algo más que un par de panfletos sobre la alegría de la maternidad y el ruido de los latidos cardíacos del feto como el sonido más hermoso que escucharía en su vida.

El viaje lo emprende junto con su prima, quienes viven diversas adversidades. Las palabras de Attumn son pocas, lo rescatable es la conexión con su prima y la forma de comunicarse.

Never Rarely Sometimes Always está inspirada el caso de Savita Halappanavar, una mujer irlandesa que falleció en el año 2012 luego de serle negado un aborto que pudo haber salvado su vida.

Lee: La youtuber Nath campos contó su historia de abuso, perpetrada por Rix

Este es el tercer film de Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always se estrenó en pleno tumulto político, donde varios estados conservadores de los Estados Unidos, como Misuri o Alabama impulsaron leyes que limitarían el aborto y lo harían ilegal, salvo contadas excepciones.

Con información de El Espectador Imaginario