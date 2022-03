Feministas señalan que a veces no hacen "match" con otras: ¿edad o rama?

En redes sociales se ha dado la discusión si alguna vez las feministas se han sentido discriminadas por las feministas tradicionales.

La pregunta que invitó a la conversación fue "Duda: alguna vez se han sentido discriminadas por feministas maduras o que siente el feminismo actual no hace match con años anteriores".

El post tuvo más de 44 comentarios, la mayoría de ellos se argumentó que las diferencias se dan con mujeres que pertenecen a otras ramas del feminismo. Aunque el movimiento tenga sus diferencias, la mayoría concluye que han sido pocos los casos, pese a eso siguen disfrutando el proceso de vivir desde esta postura de pensamiento.

Una de las usuarias señala que sí ha sido discriminada por otras feministas, pero no con las mayores si no con las de otras ramas, acusa que le han sacado el feministómetro por ser mamá, incluso porque uno de ellos es varón. El feministómetro es una especie de termómetro o regla para medir quién es más feminista y quién no, no existe como tal, parte del imaginario.

Otra de ellas argumenta que dentro del feminismo hay mucha división, aunque es necesaria, las diferencias existen. "la interseccionalidad es esencial para la lucha".

Aunque la pregunta apelaba a cierto rango de edad, las feministas concluyen que las diferencia vienen con las ramas del feminismo.