Feministas se manifiestan contra la criminalización de la protesta

Feministas de la Ciudad de México convocaron a una marcha pacífica que partió del Monumento a la Revolución con rumbo hacia el Ángel de la Independencia, este 16 de agosto. La manifestación inició a las tres de la tarde y en el evento se congregaron alrededor de 80 manifestantes, según información del C5.

De acuerdo con el colectivo Negras como la Obsidiana, la manifestación tiene como objetivo conmemorar la intervención feminista del 16 de agosto de 2019 en el Ángel de la Independencia, que fue producto de la movilización "No me cuidan, me violan", a raíz de la violación de una menor de 17 años en el que presuntamente estaban involucrados miembros del cuerpo policiaco de la Ciudad de México.

A dos años de una de las movilizaciones feministas más grandes en la historia del país, los colectivos feministas continúan exigiendo un alto a la criminalización de la protesta. Asimismo, el colectivo Negras como la Obsidiana difundió en redes sociales que la protesta busca exigir justicia para las mujeres desaparecidas y las mujeres perseguidas por el estado.

"Ni perdón, ni olvido. A 16 años de la intervención en el ángel",destaca en redes sociales.

¿Qué pasó el 16 de agosto de 2019?

El viernes 16 de agosto de 2019 se llevó a cabo la marcha feminista del movimiento #NoMeCuidanMeViolan, con rumbo hacia la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La protesta buscó exigir a las autoridades capitalinas seguridad para las mujeres y justicia para la menor de edad que denunció una violación perpetrada por cuatro policías de la CDMX.

Como parte de la protesta, las feministas intervinieron monumentos con consignas feministas, la intervención del Ángel de la Independencia se convirtió en un tema de discusión público, ya que mientras muchas personas lo señalaban como vandalismo, muchas otras aseguraron que se trataba de una forma de protesta legítima.

