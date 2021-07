Feminismo, una discusión en la agenda nacional: diputadas Rebeldes con Causa

Las diputadas Rebeldes con Causa, Laura Rojas (PAN), Lorena Villavicencio (Morena), Verónica Juárez (PRD) y Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), señalaron que los espacios de decisión y poder han sido dominado por hombres, por esa razón, ahora ellas hacen públicas las discusión de la agenda feminista como temas de la agenda nacional.

En su primer encuentro se discutió la urgencia de la Sesión extraordinaria para los desafueros de los diputados Mauricio Toledos, del Partido del Trabajo y Saúl Huerta, de Morena; la representación de las mujeres en las olimpiadas Tokio 2020 y el retroceso en la presentación de mujeres en los Órganos de decisión Política del país.

DESAFUEROS PENDIENTES

La sesión extraordinaria para la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados para el desafuero del diputado Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito y de Saúl Huerta, tras la denuncia se abuso sexual a un menor de edad presentada en su contra el pasado 22 de abril, no se ha aprobado representando un retroceso en la democracia del país, señaló la diputada Verónica Juárez.

"El fuero a los políticos fue pensado para otras circunstancias como la libertad de expresión, pero ahora parece ser que sirve para proteger a posibles delincuentes y que las víctimas no tengan acceso a la justicia", sostuvo la diputada Juárez.

Hoy las #RebeldesConCausa @MarthaTagle, @juarezvero, @SLVillavicencio y yo, iniciamos un nuevo proyecto: un conversatorio semanal sobre los principales temas de la agenda nacional y sobre nuestras causas.

Acompáñanos todos los miércoles a las 19 30 horas por FB LauraRojasMx. pic.twitter.com/t6F3syl71r — Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) July 28, 2021

Que no se procese a los diputados refleja una "justicia selectiva", señaló la diputada Laura Rojas, quien también resaltó la importancia de respetar esta solicitud de la Fiscalía General de la República. "No es el primer momento que se habla de desafueros'', sostuvo la diputada, sin embargo, en este caso han habido una serie de justificaciones que han provocado que no se concreten estos desafueros.

Por último, la diputada Lorena Villavicencio señaló como hecho lamentable para los partidos políticos mexicanos las dos abstenciones y los votos en contra para proceder a la sesión extraordinaria en el pleno y discutir los casos de ambos diputados.

MUJERES Y LAS OLIMPIADAS

La lucha de las mujeres en el mundo por conseguir espacios y el derecho a desarrollarnos en lo que nos gusta y apasiona es el reflejo de el casi 50 por ciento de paridad en Tokio 2020, resaltó la diputada Laura Rojas.

Asimismo, señaló lo inspirador que ha sido ver la participación de niñas, jóvenes y adultas en las distintas disciplinas deportivas, como el skateboarding, surf, natación, gimnasia, entre muchas otras.

Respecto al tema de la sexualización de los cuerpos de las mujeres, celebró el posicionamiento del equipo de Noruega de volleyball de playa y los unitardos del equipo alemán de gimnasia; así como, la importancia de hablar sobre la salud mental y las atletas de alto rendimiento. "Estos casos son un reflejo de la rebelión de las mujeres", dijo la diputada.

Ya iniciamos el primer conversatorio. "Las rebeldes y sus causas". hoy hablaremos de:



??Mujeres y las olimpiadas

??Mujeres en los cargos públicos

??¿Qué está pasando en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados? https://t.co/zzNuby0ucR — Rebeldes Con Causa (@RebeldesCausaMx) July 29, 2021

Sin embargo, la lucha de género en los espacios deportivos sigue teniendo una agenda pendiente respecto a garantizar condiciones igualitarias en la práctica, eliminar la brecha salarial y erradicar las agresiones y acoso sexual a las deportistas, resaltó la diputada Villavicencio. Las mujeres en esta olimpiadas han roto espacios y estereotipos de género y han demostrado que no somos débiles, señaló la diputada.

"El hecho de ser mujer u hombre no nos coloca en una situación desigual en ningún sentido", concluyó la diputada.

REPRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN

Por último, se discutió qué sucede en los órganos de decisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, ya que parece que las mujeres perderán representación en los espacios de negociación política, donde se definen los presupuestos de los grupos parlamentarios, agendas del día y filtros para la discusión de nuevas iniciativas.

"Se está viviendo un retroceso de la participación de las mujeres en la junta de participación política", señaló la diputada Juárez, y relató que esto impacta de forma inmediata a los temas de interés en la agenda feminista, ya que los hombres no sufren las desigualdades de las mujeres y se interesan poco atraídos por aquellos temas.

"Sería muy grave que la junta de coordinación política quedará integrada como un Club de Toby", explicó Lorena Villavicencio.

Por último, la diputada Laura Rojas, afirmó que las mujeres tienen una forma diferente de hacer política; enfocada en modos constructivos y positivos para llegar a acuerdos que sean viables para una mejor política en el país.