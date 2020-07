Feminicidio de Karla cumple dos años de impunidad en Chiapas

El 4 julio de 2018 fue encontrado el cuerpo de Karla Yesenia tras haber sido asesinada en Tuxtla Gutiérrez. en la colonia Ampliación Francisco I. Madero de esta ciudad.

A sus 21 años, la familia asegura que un hombre, Marvin "N", fue quien le quitó la vida, pues cuando encontraron su cuerpo tenía signos de violencia.

Pero, aunque Marvin "N", el principal sospechoso y quien laboraba con ella, está en prisión, su familia vive en incertidumbre pues, a dos años, el imputado no recibe una sentencia condenatoria, y lo más triste: quienes se encargan de impartir justicia en el estado sureño aún se rehúsan a reconocer que se trató de un feminicidio. "No lo quieren aceptar como tal, sino como un homicidio culposo", cuenta la mamá.

Este lunes, los padres, Maricruz Velasco y Manuel Gómez, realizaron una conferencia de prensa a dos años del feminicidio, donde dieron a conocer el desarrollo del caso, entre el mes de marzo y abril, tenían programada la audiencia del desahogo de pruebas, pero debido a la pandemia, les dijeron que sería hasta nuevo aviso, por lo que se encuentran en duda de lo que sucederá.

"Hay una nueva reforma, por ahí dijeron que no puede estar más de dos años un detenido sin juzgar, sin comprobar el delito, esa es la preocupación que tenemos, no sabemos si está trabajando la Fiscalía, ¿Qué va a pasar?, por eso nos atrevemos a hacer esta conferencia de prensa, otra vez tocando medios de comunicación para poder expresarnos públicamente", señaló el padre de la occisa durante la conferencia.

La pandemia, también ha alentidzado el proceso para la sentencia. Y aunque han buscado reunirse con el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario General del Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, ninguno los ha podido atender, por lo que su preocupación sigue en aumento, por el riesgo de que el feminicida de Karla pueda salir en libertad.

Pero a dos años, los padres de Karla no se rinden por encontrar justicia, pues señalaron que seguirán haciendo presión a través de las redes sociales ya que por este medio han podido hacer muchas cosas.

"Voy a seguir tocando puertas, voy a seguir exigiendo justicia, si tengo que ir a plantarme en la puerta de la gobernación, si tengo que ir a buscar a Andrés Manuel López Obrador, lo haré, porque no es una cosa cualquiera que me quitaron, me quitaron la vida, me quitaron la mitad de mi corazón, la vida de mi hija no tiene precio, yo voy a exigir la justicia hasta que paguen los culpables", dijo Velasco.

Los padres, también exigieron al gobernador del Estado, Rutilio Escandón, que les haga justicia por el feminicidio de su hija, porque es un caso que no puede quedar impune.

El feminicidio de Karla

Antes de ser asesinada, Karla laboraba con el candidato a la alcaldía de Tuxtla, Carlos Penagos Vargas, quien dejó sola a la familia en todo el proceso.

La mañana del 4 de julio recibió una llamada de su jefa inmediata para que acudiera a entregar todos los documentos y aspectos que tenía pendiente, pero fue la última vez que se supo de ella.

Su cuerpo fue encontrado la madrugada del 5 de julio, cerca de la 1:30 de la mañana. La necropsia de ley estableció que ya tenía horas de haber fallecido, había sido arrollada.

Marvin "N", fue detenido la madrugada del 24 de julio de 2018, informó la Fiscalía General de Justicia de Chiapas.

De acuerdo con medios locales, el Fiscal de Homicidios dijo que los motivos del homicidio se iban a plantear "en la teoría del caso por parte del Ministerio Público del Juzgado, esta persona ante nosotros, el hoy imputado, no rindió declaración".

La carpeta de investigación se inició por como si fuera un simple accidente, pero la familia busca que el delito sea investigado como feminicidio. En la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público intentó que se vinculara por feminicidio, pero el imputado fue vinculado por homicidio simple.

A dos años, los padres siguen pidiendo justicia.





