¿Feliz día para las trabajadoras?

A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, les traigo las cifras nada alentadoras sobre la situación laboral de las mujeres en pleno siglo XXI.

De acuerdo con datos del New York Times, para marzo de este año, el trabajo no remunerado -definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el tiempo invertido en labores domésticas, compra de víveres, cuidado de miembros de la familia u otras actividades por las que no se recibe pago- realizado por las mujeres en el mundo tuvo un valor de 10´900´000´000´000 dólares, sí leyeron bien, 10,9 billones de dólares.

Cabe señalar que este tipo de trabajo no se contabiliza como parte del PIB, pero, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), señala que al menos, en el caso de México, si tuviera precios de mercado, aproximadamente un 20% de la riqueza nacional sería producida por las mujeres en los hogares.

Desafortunadamente, como también lo reporta la CEPAL, sólo el 44.7% de las mujeres mexicanas tienen un empleo por el que reciben pago, ubicándolas por debajo de la media de América Latina; por lo que dicha Comisión señala que las políticas públicas deben orientarse para generar igualdad de oportunidades educativas no sólo en niveles básicos, sino también superiores; diseñar modelos laborales flexibles y apoyo en el cuidado de los hijos.

Pero... ¿Qué hay de los ingresos? ¿Son equitativos? ¡No!

A principios de año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro del "Informe Mundial sobre Salarios" reportó que la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país era de 15.6%, señalando que se trataba de un problema multifactorial que abarcaba un contexto cultural, social y económico, por lo que requería de acciones combinadas y coordinadas entre entidades gubernamentales, organizaciones de empleadores y trabajadores, organismos internacionales de Naciones Unidas y de la sociedad civil, así como de la participación de la academia.

Por si fuera poco, el coordinador del Observatorio de Trabajo Digno, Rogelio Gómez Hermosillo, reportó en 2019, que el 18% las personas desempleadas en el país fueron mujeres, mientras que el 8% eran hombres. Además, comentó que las mujeres deben trabajar hasta 35 días para igualar el salario de un hombre, violando la norma de mismo pago por el mismo trabajo. Es decir, las mujeres tendríamos que laborar años de 14 meses, para obtener lo que ellos ganan en doce.

A pesar de los obstáculos, el trabajo de las mujeres en México genera alrededor de 37.000 millones de pesos al día (1.850 millones de dólares), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunado a lo anterior, tenemos que, no sólo en cuanto a los ingresos hay diferencias alarmantes, ya que como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) las mujeres destinan 20.5 horas semanales más al trabajo remunerado respecto a las 44.9 horas que destinan los hombres y dedican 54.1 horas al no remunerado, frente a 19.5 que destinan los hombres. Subrayando que el trabajo doméstico y de cuidados en el hogar permanece como la principal fuente de desigualdad.

Así mismo, la OCDE, reportó que el 60% de quienes se dedican al trabajo informal en México, son mujeres que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales, prestaciones sociales, seguros de salud, subsidios por enfermedad y además se enfrentan a la inseguridad de las calles.

En el otro polo (el del mercado laboral), según el estudio sobre la diversidad de género realizado por Deloitte y Woman Matter de Mckinsey & Company, se encontró que, en el país, solo el 28%de las empresas mexicanas cuentan con una mujer en un cargo directivo y como el 59 por ciento de las mujeres no ven posibilidad de acceder a dichos cargos, abandonan sus empleos, lo cual para ellas genera frustración y para las empresas pérdidas en términos de curva de aprendizaje.

*Adriana Diego Hernández es economista (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM)

