Fan de K-Pop visibiliza muerte de Goo Hara en marcha de Guadalajara

“Goo Hara hoy fuiste parte de mi lucha, te abrazo hasta el cielo hermana”, con este mensaje se publicaron estas fotografías que muestran carteles dedicados a la artista de K-pop Goo Hara durante las manifestaciones en conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La noche del 25 de noviembre entre millones de Tweets y post sobre las manifestaciones del #25N a nivel mundial, los fans del K-pop se vieron atraídos por uno en particular, en el cual una joven portaba una pancarta dedicada al caso de violencia sufrido por la cantante y actriz sur coreana Goo Hara, fallecida el 24 de noviembre, con tan sólo 28 años de edad.

Mariela Regalado, una joven fan de la música sur coreana, fue la autora de esta pancarta. En una charla con La Cadera de Eva nos comentó que además de fan del K-pop lleva varios años involucrada en la lucha feminista, las razones por las cuales decidió llevar el caso de Hara a las calles de Guadalajara.

“Lo único que pude hacer por ella fue manifestarme en una marcha que busca eliminar justo todo lo que ella sufrió, lo único que pensé fue que podía manifestarme por ella y compartir su historia con otras mujeres”.

Su acción sorprendió mucho a la comunidad de fans del K-pop debido a que con ella visibilizó que la violencia de género alcanza a todos los sectores de la población en cualquier sociedad, sin importar el poder económico y la fama. De igual forma con esta pequeña acción evidenció muchos de los problemas que rodean a esta industria cultural como lo son claro la violencia de género y el acoso cibernético.

“Siendo fans extranjeros no hay mucho que podamos hacer para apoyar a nuestros idols por lo que una vez que Hara falleció me sentí muy mal por eso, además, su fallecimiento fue un día antes del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres”

La vida de Goo Hara, ex integrante del grupo Kara, se había tornado muy complicada en los últimos tiempos hasta que el pasado 24 de noviembre fue encontrada sin vida en su departamento en el distrito de Gangnam, al sur de Seúl. Las causas de la muerte hasta el momento no han sido reveladas de manera oficial, pero se especula que se trata de un caso de suicidio. La cantante y actriz tenía en su historial un intento de suicidio previo y fue una víctima de violencia por parte de su ex pareja, el futbolista Choi Jong Bum, quien era acusado de filmar un video íntimo de a cantante amenazando con hacerlo público, de intimidación y violencia física y psicológica.

El futbolista recibió una condena, pero no fue hallado culpable de agresión sexual ni de filmar y fotografiar a la cantante en situaciones íntimas, presentando, además una apelación a su condena.

No existe hasta el día de hoy información satisfactoria respecto a las causar de la muerte de Goo Hara pero sin duda sus fieles seguidoras alrededor del mundo no dudarán en exigir justicia para ella.