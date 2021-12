Famosos que son poliamorosos y no lo sabías

El poliamor y las relaciones no monógamas aún son un tabú. En una sociedad que impone al amor romántico monógamo como única forma de amar, hablar de relaciones abiertas, poliamor y no monogamia puede escandalizar a más de uno, no obstante, existen personas que le apuestan a otras formas de amar.

El poliamor consiste en amar a más de una persona al mismo tiempo, así se forman triejas o grupos de personas que salen unas con otras. Los esquemas relacionales de la no monogamia son muchísimos y pueden cambiar constantemente, algunos famosos han tenido experiencias de amor con más de una persona.

Cada día más personas se suman a creer y experimentar otras formas de amar, donde se pueden involucrar a más de una persona. Es importante destacar que tomar la decisión de practicar el poliamor o relacionarse en esquemas no monógamos es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo. Algunos famosos lo llevan a cabo en la actualidad y muchos otros ya no,

Aquí queremos contarte sobre algunos casos reveladores de poliamor entre famosos:

Florencia Peña

La actriz Florencia Peña admitió que mantiene una relación de poliamor con Ramiro Ponce de León, después de que se hicieran públicos los audios del abogado salteño con otra mujer. "No es lindo saber detalles, con quién y ponerle cara, no quiero que quede como que me cagó. Tenemos una relación abierta y consensuada y nos amamos así; me hubiera gustado que no pasara, me hubiera gustado no saber detalles, pero acá no hubo traición", dijo

Elena Roger y Mariano Torre

Elena Roger y Mariano Torre fueron los primeros en contar públicamente el tipo de relación que mantienen. "Tenemos un contrato que, reconozco, es poco común. Pero a nosotros nos funciona y creo que es maravilloso. Cuando lo comento, la gente me dice que no soportaría saber que su pareja tiene sexo con otra persona. Pero yo creo que de esa forma deja de haber celos, porque nunca nos mentimos. Si paso una noche entera sentado tirando piedras al río se lo cuento. Y si estoy con otra persona, también".

"Todas las experiencias que tuvimos hacen que sigamos juntos. Los dos creemos que el amor no es posesión y la libertad es lo que más nos gusta. Empezamos tomando la decisión y fuimos creciendo paso a paso y viendo cómo nos sentíamos", explicó el actor.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith

Seguramente recuerdas el escándalo de la infidelidad entre Will Smith y su esposa. Después de que aparecieran fotos del actor con otra mujer, su esposa Jada Pinkett-Smith explicó que eso no le molestó: "Will y yo podemos hacer ambos lo que queramos porque confiamos el uno en el otro. Esto no significa que tengamos una relación abierta, sino que tenemos una madura. Todo pasa por respetar que formas parte de una pareja pero que también eres un individuo".

Tilda Swinton

La reconocida actriz comparte su casa con su pareja, Sandro Kopp, y con sus dos hijos. Pero también mantiene su familia con el padre de sus hijos, John Byrne, que a su vez tiene una relación amorosa con otra mujer.

