Famosas que bajaron de peso: gordofobia o autocuidado

La actriz de comedia Rebel Wilson dijo que ha perdido 20 kilos con la misma dieta que hizo la cantante británica Adele. Ambas han generado una división entre sus fans debido a su drástica pérdida de peso, entre las que aprueban que hayan adelgazado por un tema de autocuidado y las que no por apegarse a los estereotipos de belleza.

Rebel Wilson fue nominada a los Oscar por la película Jojo Rabbit y destacó por papel de"Amy, la gorda" en Pitch Perfect. Sus jefes le pidieron que se mantuviera en ese peso, ya era perfecto para seguir con sus roles de comedia. Sin embargo, la actriz reveló que sería su año healty, ya que estaba cansada se interpretar papeles con sobrepeso.

Qué es el body positive

La Revista XL, revista mundial para el mercado hispanoparlante de talles grandes, publicó en su cuenta de Instagram que la pérdida de peso de Adele había sido una tontería, como también fue ella de la actriz Rebel.

"Si pensaron que la tontería con @adele y su nueva figura había terminado, les comentamos que viene ahora en los medios con @rebelwilson debido que ha perdido una cantidad importante de peso a motus propio".

En respuesta, algunas de sus seguidoras comentaron que estaban de acuerdo en el "body positive" o cuerpos en positivo, un movimiento que busca visibilizar los cuerpos de cada mujer. Sin embargo, era un tema de autocuidado y se debía respetar la decisión de estas famosos.

Se ha acusado al movimiento "body postive" de promover la obsesidad, sin embargo, no es así aclaró en un texto para el Huffington Post , Jennifer Barreto-Leyva, top model y pionera del mundo de talle grande.





"Se trata de visibilizar lo que se ha escondido y querido tapar por décadas, las realidades del cuerpo humano y del ser humano: orientación sexual, estrías, celulitis, acné, sobrepeso, enfermedades...".





¿Gordofobia o autocuidado?

Algunas seguidoras de la Revista XL comentaron que no estaban de acuerdo con que se criticara la decisión de Adele y Rebel de bajar de peso. Algunas lo señalaron como un acto de "gordofobia" por no aceptar sus cuerpos e intentar cambiarlos y otras, lo calificaron como un acto de autocuidado.

"Si creo que hay que respetar si Adele, Rebel o quien sea, desea cambiar su figura estan en todo su derecho es su cuerpo y nadie debería opinar para mal los cambios que desean hacer", escribió @vebeqt

Sobre este tema Itzel Mejía, creadora del colectivo Sexy Curves, comentó para La Cadera de Eva que no hay gorditas felices, consideró que detrás del sobrepeso hay muchos traumas.

"Detrás de la gordura hay enfermedades, problemas psicológicos o traumas que no han sido visibilizados", dijo Mejía.

Las mujeres con sobrepeso a diario buscamos comer mejor y hacer ejercicio, no siempre se puede, comentó. Estos cambios no significan que no amamos a nuestro cuerpo. En la publicación en Instagram de la Revista XL, Itzel comentó que la actriz Rebel tuvo que iniciar un proceso psicológico y después iniciar con un entrenamiento físico y dieta.





"Lleva un año en este proceso, ha cambiado su cuerpo de forma maravillosa, ella se ama y se acepta y por eso se preocupa por su cuerpo. Recordemos que amarnos y aceptarnos no es conformarnos", escribió Mejia.