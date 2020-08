Falta de perspectiva de género en regreso a clases

Ahora Vanesa no sólo tendrá que estar al pendiente de su trabajo, sino de que su hijo de ocho años esté tomando sus clases y haga sus tareas. El regreso a clases desde casa podría representar un retroceso en materia de equidad de género, ya que las adolescentes y las mujeres podrían ver afectado su desarrollo personal por tener que quedarse a cuidar a los niños, alertaron especialistas.

"Se me junta todo, preparar el desayuno, comida, lavar, hacer quehacer, ver las cosas de los niños y la situación se pone peor el día del cierre. Me voy a volver loca con tanta cosa", dice para La Cadera de Eva.

Era cosa de "antes" renunciar a tu vida profesional

Hasta hace algunos años era común que las hermanas mayores tuvieran que ayudar a la familia a cuidar a sus hermanos o que las mujeres tuvieran que renunciar a sus sueños profesionales por atender a sus hijos.

Aunque hay avances en equidad de género para que las mujeres se desarrollen y los hombres también se hagan responsables de este tipo de tareas, la pandemia de covid-19 y la nueva modalidad en la que los niños estudiarán abren la puerta a un retroceso en este tema.

La Secretaría de Educación Pública anunció este lunes que los niños volverán a clases el próximo 24 de agosto, pero debido a la covid-19 las clases serán en casa, a través de la televisión y la radio. El problema es que en muchos de los casos las familias enfrentarán el problema de quién cuida a los niños mientras uno o ambos padres tiene que salir a trabajar, tomando en cuenta que no todos pueden hacer home office.

Posible riesgo de deserción escolar

"Lo que adelantamos como posible riesgo es que van a desertar o no van a poder continuar sus estudios sobre todo mujeres adolescentes, porque las van a forzar por la cultura machista a quedarse a cargo del cuidado de la casa, comida, seguridad y demás, entonces no van a poder estudiar. Ya de por sí teníamos un rezago enorme, cada año perdemos el 25% de adolescentes que no continúan en el sistema educativo y fundamentalmente son mujeres", alertó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Sin embargo, las hijas adolescentes no son el único sector de la población que podría ver frenado su desarrollo, también las madres de familia, porque corren el riesgo de tener que dejar su trabajo o tener una mayor carga de actividades.

No sólo esto, la carga de los cuidados del hogar también se ha recargado en los hermanos mayores, cuenta Alicia, una mujer de más de 60 años, para La Cadera de Eva, y las abuelas hemos quedado desplazadas. "Quieras o no nuestros nietos siempre nos inyectan energía".

"La otra parte importante es qué pasa con las madres, es decir, si en esa familia están dos personas encargadas de los cuidados de los hijos e hijas y alguien tiene que salir a trabajar, pues generalmente por estos usos y costumbres quien se va a tener que quedar en casa si es que su sueldo no es tres veces mayor que el del hombre, pues va a ser la mujer.

"Esto qué significa, pues que se coartan las posibilidades de su desarrollo, de su empleo, pero que también se siguen incrementando las sobrecargas de trabajo justamente en las mujeres", destacó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Faltó visión de género para regresar a clases

Ambos especialistas coinciden en que faltó una visión integral que contemplara este tipo de problemas en el proyecto del regreso a clases, ya que se dejaron de lado la forma en la que se va a conciliar la vida laboral con la familiar y la educativa.

El cuidado de los hijos no es cosa sencilla, ya que si ambos padres trabajan la situación es quién los cuidará, ya que dejarlos encargados con otra persona también representa un peligro para su integridad porque pueden estar expuestos a violencia.

"Escuchaba una declaración del secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma), quien decía que esto es una gran oportunidad para seguir conviviendo entre los padres y los hijos, bueno, esto es en un mundo ideal, pero en México, volvemos a una idea de un México que realmente no está aterrizado a la realidad y que te habla del desconocimiento de nuestro país.

Trabajar desde casa es un privilegio

¿Cuántas personas tienen la posibilidad de estar trabajando en casa? Porque es también es un privilegio para hombres y mujeres", destacó Figueroa.

La directora de la Red Nacional de Refugios recordó que con el confinamiento se ha incrementado la violencia contra los niños, ya que se usa también como método de castigo, por lo que sería recomendable que la SEP diera seguimiento a la situación en la que viven los menores de edad durante la cuarentena, con el objetivo de evitar que sufran violencia emocional, física y sexual.

Para mejorar la sana convivencia en el hogar, Figueroa recomienda a las familias que tengan una comunicación respetuosa, que se den tiempo para hacer actividades propias y decidir cuáles harán en familia, también hacer actividades físicas, distribuir equitativamente las labores domésticas y fomentar el autocuidado.