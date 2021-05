Falsa paridad electoral de "mujeres trans" en México

La campaña electoral en México ya está presente y el próximo junio se votaran por las elecciones más grandes de la historia en el país. En el estado de Tlaxcala se han inscrito 18 hombres como mujeres transexuales para eludir los requisitos de paridad sexual que impone la ley de las candidaturas, según lo denunciado por colectivos LGBTI+.

El partido Fuerza Por México no cumplía con la paridad de género y quitó a 18 candidatos hombres, sustituidos por otros 18 candidatos hombres que en la autodescripción de identidad sexual "ya eran mujeres", esta acción ha molestado a diferentes colectivos y mujeres trans. No obstante, esta no es la primera vez que sucede una situación similar, en 2018, el órgano electoral de Oaxaca impidió acciones iguales.

La autodescripción es la manifestación de una persona sobre cómo se considera, hombre o mujer, pero esto está provocando un problema no sólo para temas de diversidad sexual; esta semana una candidato del Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo una constancia de una comunidad indígena para representarlos, sin embargo, cuando los periodistas lo cuestionaron únicamente dijo que era náhuatl.

Los partidos están obligados a incluir a un número determinado de indígenas, de comunidad afromexicana, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI+ y respetar la paridad. Paola Jiménez Aguirre, coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. denunció lo ocurrido en Tlaxcala y dijo: "Están violentando el principio de paridad en los partidos y discriminando a las mujeres en nuestro ejercicio democrático. Además, no garantiza la participación de la diversidad sexual en Tlaxcala. Es una vergüenza".

La coordinadora de la Red explicó a El País que para frenar estos fraudes se debe imponer una ley para cambiar la identidad sexual. "Era mucho presumir que ya habíamos alcanzado la equidad en los puestos de toma de decisiones", sostuvo Arussi Unda, del colectivo Brujas del Mar, en Veracruz y afirmó que se debe replantear las leyes de identidad porque no benefician ni a las mujeres ni a las personas de la comunidad LGBTI+ ya que son fácilmente manipulables.

Foto: The Conversation

Una consejera del Instituto Tlaxcalteco de Elecciones votó para permitir que aquellas 18 personas se presenten ahora como mujeres trans. Para frenar esto los partidos políticos que se sientan lesionados, los colectivos de la comunidad LGBTI+ que se vean vulnerados, y las mujeres, quienes impulsaron la paridad de género, pueden protestar ante la situación, explicó Unda.

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que "los casos de usurpación de identidad para ocupar espacios que corresponden a las mujeres trans e indígenas son una clara violación de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y la comunidad LGBTI+".

Con información de El País

ASL