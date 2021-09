"Extraño saber de dónde viene la comida que me nutre", indígena mazateca

"Muchas personas que llegan al pueblo ya se sienten de la ciudad, yo me siento igual: igual de mazateca e indígena, no pierdo mis raíces. Muchas llegan y ya no hablan mazateco, puro español y pues yo sí, aquí donde vivo hay mucha gente de mi pueblo y les hablo en mazateco, no me da pena, además esas personas hablan mazateco desde niños, ¿por qué les hablaría en español?", comentó.