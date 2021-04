Evelyn Salgado, podría ser "la carnada" de su padre "el toro": feministas

La probable candidatura por el estado de Guerrero de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, es compleja, "podría parecer que está por presión o por compromiso con su papá. Al señalarla se estaría ejerciendo violencia contra ella. Además, se estaría disminuyendo que públicamente las mujeres no pueden llegar solas, como fue el caso de Martha Erika Alonso, exgobernadora de Puebla, de quien decían que ella no iba a gobernar, sino su esposo", dijo Fátima López, integrante de la Red Abogadas Violeta, en entrevista con La Cadera de Eva.

Félix Salgado Macedonio a quien le retiraron la candidatura de Morena por Guerrero, ha propuesto a su hija, Evelyn Salgado; aunque la ley interna del partido no permite que los dirigentes promuevan a sus familiares; Citlalli Hernández, secretaria general del partido, ha dicho que está contemplada entre las posibles aspirantes a reemplazarlo por la situación extraordinaria que vive la campaña de Morena.

"La sugerencia de Salgado (poner a su hija como candidata) deja ver que los hombres siguen pensando que hay cargos reservados para ellos. Morena ha demostrado no querer ser jamás un instituto político con vida democrática interna, no le apuestan eso", señaló Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Feminista, dijo:

"Ellos han utilizado a Morena como un instrumento para registrar candidaturas. No tiene mecanismos internos de democracia, de ratificación de violencia, de ningún tipo. Esto es una muestra de ello. Esta candidatura ya estaba dada, para Morón y para Salgado, entonces a quién le toca, a quién le sigue", señala Yndira.

LA PROBABLE CANDIDATURA DE EVELYN SALGADO

En un mitin en Chilpancingo, Guerrero, Salgado Macedonio acató la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de quitarle la candidatura.

"Que mal que a Salgado no lo hayan bajado por ser un violador sino por ser un evasor..El mensaje es evasores no, violadores sí, es fue el mensaje que nos enviaron", apeló la fundadora de Las Constituyentes Feministas, Yndira Sandoval.

"La decisión del Tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, tenemos 48 para sustituir al candidato", dijo Salgado.

Salgado mencionó que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a su derecho de ser candidato.

La propuesta de Salgado Macedonio es su hija Evelyn Salgado Pineda. En redes sociales, feministas la han nombrado como la próxima "Juanita", haciendo referencia al caso de 2009 en Iztapalapa, donde se pretendía que al candidato al ganar nombraría a un suplente a quien cedería el puesto.

Bajo el escenario en el que ella ganara la la gubernatura "es un caso preocupante, ya que se estaría ejerciendo violencia política hacia las mujeres", explicó Fátima López, de la Red de Abogadas Violeta, para La Cadera de Eva.

En respuesta, Evelyn dijo: "Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no "Juanita". Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", publicó en su cuenta de Facebook el 14 de abril.

El caso de Evelyn Salgado podría enmarcar una violencia simbólica, ya que replicaría "el discurso del macho donde las mujeres son utilizadas como carnada para lograr sus fines", explicó Fátima.

Además, las mujeres han trazado un camino para que haya mayor paridad, negar que ella gane sería una incongruencia, comentó la abogada: "No podemos negar su participación política. Sin embargo, sí tener presente de lo que podría pasar".

Por otro lado, si queda Evelyn como candidata recrudecería esta imagen de que las mujeres política no estamos y no deberíamos estar, dijo Fátima.

LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LAS ENCUESTAS DE MORENA

La elección del aspirante a la gubernatura de Guerrero se haría mediante una encuesta. Sin embargo, Citlalli Hernández, secretaria general del partido, ha dicho que Evelyn Salgado está contemplada entre las posibles aspirantes a reemplazarlo por la situación extraordinaria que vive la campaña de Morena.

El tema de las encuestas por parte de Morena han sido cuestionable. Pese a que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, advirtió que el proceso de selección de candidatos a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021 sería "transparente", no se han dado a conocer las encuestas que se han realizado en siete estados, donde ya se designó al candidato del partido.

Por su parte, Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional de Morena calificó como desaseado el proceso de selección de candidatos en el Estado de México de su partido y pidió a la Comisión Nacional de Encuestas aclarar la metodología que se utilizó para la designación en cada municipio.

La falta de transparencia en las encuestas de Morena ha generado incertidumbre e inestabilidad entre los simpatizantes y aspirantes a cargos de elección popular dentro del partido, por lo que el movimiento se encuentra en riesgo en el Estado de México, reconoció el consejero nacional.

LO QUE DICE LA LEY

En caso de que Evelyn Salgado se quedara como candidata, los estatutos del partido lo impiden. El artículo 43 señala que en los procesos electorales "no se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo grado por afinidad".