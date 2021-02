Eva Cabrera pasó de ser fan de Archie Comics, a ser parte del equipo

"Yo tenía la ilusión de crear un grupo de artistas de cómics" contó Eva Cabrera, artista mexicana creadora de cómic, en entrevista para El Podcast de Eva.

Eva supo desde muy pequeña que quería dedicarse a contar historias a través de imágenes, cuenta que lo primero que le llamó la atención fue la animación, la creación de películas o caricaturas. Sin embargo, fue hasta que llegó el anime y el manga a Latinoamérica que descubrió el estilo que le apasionó y le inspiró.

"Leía mucho los cómics de Archie, me encantaban porque como yo era una niña, leía los cómics donde los personajes eran adolescentes y hacían cosas como ir a la playa y se vestían súper cool [...] Archie también me inspiró mucho cuando era niña", dijo la artista.

Actualmente Eva Cabrera es parte del equipo de Archie Comics, esas historietas estadounidenses que tanto le gustaban en su infancia. Pero llegar hasta donde se encuentra actualmente en el mundo del cómic no fue algo fácil, Eva tuvo que aferrarse a ese sueño de contar historias que le nació desde la infancia.

Cabrera ya es una artista de las grandes ligas del cómic, además de ser parte de Archie Comics ha trabajado con Capstone, BOOM! Studios y algunas editoriales nacionales como La Cifra Editorial y Pollo Blanco.

Junto con su mejor amiga, Clauidia Aguirre, crearon el estudio Boudika Cómics, donde publican sus propias historias gráficas. Ambas se convirtieron en las primeras mexicanas en ser nominadas al premio Eisner por mejor cómic.

Fue Kim & Kim la obra que las llevó a esa nominación. La historia rompe con muchas perspectivas sociales hegemónicas, se trata de dos amigas que buscan ganarse la vida como cazarrecompensas espaciales. Una es bisexual y la otra transgénero.

Vivir del cómic

En El Podcast de Eva, la artista contó que ahora existen muchas más herramientas que facilitan entrar en el mundo del cómic, pero no siempre fue así. Cuando Eva inició el internet no estaba al alcance de todos, "Antes que no teníamos esa amplitud de información, no sabíamos que nosotros como mexicanos y mexicanas podíamos hacer comic".

Fue en el espacio de historietas de una Feria del Libro que Eva descubrió que vivir del cómic era posible. La visita de algunos artistas en el evento fue lo que marcó un antes y un después, con el que se aferró al sueño de dedicarse profesionalmente a la creación de cómics.

Cada día más mujeres en el mundo del Cómic

De acuerdo con lo que contó la artista, actualmente hay más aceptación femenina en el mundo del cómic y más mujeres que se están animando a ser creadoras, "la mayoría de las chavas que yo conocí en mi época eran más ilustradoras o si comenzaban a hacer comics como que no le daban seguimiento a eso", dijo.

La artista comentó que crear historias no es nada sencillo, se trata de pensar cómo se contará la historia a través de imágenes y tener en cuenta todos los detalles. "Yo no digo que la ilustración es fácil, pero es un poco más amable. Es muy padre que ahora hay muchas más chicas que se animan a aventarse al ruedo del cómic", dijo Eva.

Eva comentó que además, cada día hay más mujeres trabajando en el mundo del cómic y la animación, "yo he visto un montón de chicas animadoras en México que hasta han tenido la oportunidad de trabajar en empresas como Cartoon Network y otras muy importantes", agregó.

La artista resaltó la importancia de que las mujeres ocupen los espacios en la industria del cómic, ya que sirve de inspiración para las siguientes generaciones de artistas, "el que las chicas lo están haciendo hace que inspiren a más", dijo.