Estrella de pop china denuncia la violencia doméstica en su país

"Mete mi cuerpo en una maleta y lo pone en el refrigerador en el balcón" "Del lecho nupcial al lecho del río" son dos frases que aparecen en la canción de la estrella de la estrella pop china Tan Weiwei. Y hacen referencia al caso de asesinato en 2016, cuando un hombre en Shanghai mató a su esposa y escondió sus restos en el refrigerador durante más 100 días y al descubrimiento en julio de los restos desembrados de una mujer en un tanque séptico comunal.

"Xiao Juan" es el nombre de la canción que está inspirada en el nombre equivalente chino Jane Doe otorgado a las mujeres víctimas de delitos desconocidos o no identificadas. La canción que desde diciembre ha resonado en millones de mujeres busca denunciar la violencia doméstica que sufren las mujeres en China.

La ley contra la violencia doméstica en China fue aprobada en 2015; sin embargo, en ciudades pequeñas o áreas rurales los casos siguen en manifiesto. Según Beijing Equality, grupo de derechos de las mujeres, los medios chinos han informado sobre la muerte de más de 900 mujeres asesinadas por sus parejas desde la promulgación de la ley en 2016.

La violencia es un tema tabú en China y ningún otro músico lo ha abordado de forma explícita o tan directa como lo hizo Tan Weiwei, mejor conocida como Sitar Tan. A pesar de que el país ha tomado medidas energética frente al movimiento feminista y el movimiento Me Too, no se considera apropiado hablar de "asuntos de familia" y la frase "la desgracia de una familia nunca debe compartirse afuera" es muy sonada.

El #LaletradeTanWeiweiestanatrevido desató una torrente discusión sobre la violencia doméstica en la red social Weibo, plataforma similar a Twitter. "la canción ha revelado la desigualdad y sexismo arraigado en la sociedad patriarcal China" dijo Feng Yuan, profesora y coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Shantou.

Foto: Sixth Tone

A través de redes sociales mujeres chinas comenzaron a compartir sus historias de violencia de género; luego llegaron historias de abuso de abuelas, madres y hermanas. "Es la primera cantante pop de canciones convencionales que está dispuesta a hablar sobre violencia de género" afirma Chen Junmi que trabaja en un grupo de derechos LGBTQ+ en Beijing.

En Weibo la estrella Sitar Tan escribió: "No es valentía, sino sólo un sentido de responsabilidad".

La canción esta inspirada en el libro "Know My Name" de Chanel Miller, que relata una memoria de cómo sobrevivir a una agresión sexual, afirmó la letrista de la canción a una revista de estilo de vida china. Como parte del movimiento Me Too en China, las mujeres se han atrevido a denunciar a hombres prominentes por acoso sexual en la industria de los medios, universidades, e instituciones religiosas.

"Solo cuando este tipo de dolor se vea, escuche, reconozca y acepte verdadera y ampliamente, y sólo cuando estos temas se aborden y discutan abiertamente, habrá la posibilidad de poner fin a la tragedia del futuro", señaló la letrista Yin.

Con información de The New York Times