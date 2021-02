“Estos días han sido extraños, a veces quiero bailar, a veces llorar"

“Ver que mucha gente conectó y que se sentía igual, fue muy bonito, porque fue muy honesto y me di cuenta que no estoy sola, que hay muchísima gente que es igual de rara o que se siente sola. Hay mucha gente que me dijo ‘es que literal es la forma como yo hablo, me representante a mí’, entonces como que me sentí parte de un todo”, dice entusiasmada Olivia.