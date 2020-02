Estas son las instituciones que se han sumado a Paro Nacional de Mujeres

Después del que la colectiva Brujas del Mar lanzaran la propuesta del Paro Nacional de Mujeres, instituciones educativas, gubernamentales, políticas, empresariales, deportivas, así como organismos de la sociedad civil y medios de comunicación se pronunciaron a favor del Paro.

Aunque se ha señalado que detrás de este movimiento está la derecha. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que detrás "está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres por convicción que de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo...".

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum secundó al presidente en sus críticas, y se pronunció en favor del paro feminista. Además, señaló que no se sancionarán a las trabajadoras de gobierno que decidan unirse al paro. Sin embargo, la colectiva Brujas del Mar han enfatizado que fue una iniciativa de grupos feministas, desliándose del vínculo político.

Lee: Equipos de la Liga MX Femenil, se unirán al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo

En redes sociales han circulado diversos posicionamientos respecto al Paro, como qué hacer si no puedes faltar a tu trabajo (ponerte una prenda morada y hacer un acto simbólico). También, se ha enfatizado que no es un día de descanso sino un día de reflexión sobre la violencia que viven las mujeres y qué pasaría si no existiéramos.

Lee: ¿Y si no puedo participar en el Paro Nacional de Mujeres?

Incluso se ha mencionado que este Paro sirva para las empresas y marcas pensar cómo cerrar las brechas salariales, ofrecer horarios flexibles, y licencias de paternidad, por mencionar algunas. Ya que el informe de 2019, mostró que México tiene la pero brecha salarial de género de Latinoamérica.

¿Qué puedes hacer? En este sitio hemos sugerido que es un espacio para ti, puedes sumarte a círculos de mujeres, usarlo como un día de autocuidado o de reflexión.

Lee: ¡No es un día de descanso! Claves para entender el Paro Nacional

Listado de instituciones que se han sumado al Paro Nacional de Mujeres

(Diana Juárez)