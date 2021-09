Estar embarazada no significa ir en contra del aborto, famosas que lo demuestran. Fotografías tomadas de internet.

Estar en favor del aborto no significa odiar la maternidad, muchas mujeres que son madres apoyan la lucha por la despenalización del aborto en México. Tomar la decisión de ser mamá no significa obligar a otras mujeres a maternar cuando sus embarazos no son deseados.

La generación joven de mujeres famosas que se encuentran embarazadas en estos momentos están rompiendo mitos, posicionandose públicamente en favor del aborto entre ellas podemos rescatar a la cantante chilena Mon Laferte, la youtuber y empresaria Yuya, y la conductora de televisión Natalia Téllez.

A mediados de agosto la famosa cantante chilena y activista Mon Laferte dio una sorpresa que sin duda conmocionó a sus miles de seguidores. A través de redes sociales la cantante aseguró que estaba embarazada, y reveló además que tenía 10 semanas de gestación.

Mon Laferte

Su embarazo sorprendió a muchos, pues la cantante se ha posicionado publicamente como activista en favor de la despenalización del aborto en América Latina. Incluso, ha aparecido en eventos públicos portanto el pañuelo verde, símbolo de la lucha pro aborto de Argentina y de muchos otros paises latinoamericanos.

Natalia Téllez

Natalia Téllez ha sido una de las más recientes personalidades del gremio del espectáculo mexicano que anunció que estaba embarazada, a través de su cuenta personal de Instagram. La conductora aseguró que para ella era una gran noticia el estar embarazada, pues es algo que ya había visualizado en su vida.

En diversas ocasiones Natalia Téllez se ha manifestado a favor de la legalización del aborto en México, portando pañuelo verde para proclamar los derechos de las mujeres. A Natalia se le conoce por generar cierta polémica en la televisión abierta mexicana, por poner sobre la mesa temas de la agenda feminista en programas como Netas Divinas.

Yuya

La youtuber y empresaria Yuya conmocionó al país entero con la noticia de su embarazo. En sus redes sociales se ha mostrado feliz por su embarazo y ansiosa de que llegue el día de conocer a su bebé. Su maternidad no va en contra de sus exigencias en favor de los derechos de las mujeres, posicionamientos que, aunque pocos, han estado presentes en sus contenidos.

Yuya aseguró a través de sus redes sociales que el sentimiento de ser madre la inunda de felicidad y que simplemente no podía expresar con palabras lo que sentía al saber que estaba creando vida dentro de sí.

