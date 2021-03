"Esta noche no": cómo se perdió el deseo sexual y cómo recuperarlo

Algunas parejas creyeron que el estar encerrados en pandemia iba a aumentar su vida sexual. Pero no... El cuidado de los niños, la educación en el hogar, la preocupación por la salud de los otros y las constantes dudas sobre nuestra existencia han disminuido nuestro deseo sexual.

"Te despertabas y todo era significativamente peor que el día anterior. Y eso no es realmente sexy", dijo una de las entrevistadas al The Guardian.

Antes podías tomar un café con tu compañero del trabajo o compartir una breve conversación con las personas del gimnasio. Ahora no. La vida de afuera, también se metió a nuestros hogares.

"Antes, podías volver un poco a ti mismo. El distanciamiento social eliminó todo eso; hay un número limitado de veces que puedes salir a caminar por tu cuenta ".

Si antes encontrar un tiempo con la pareja era difícil para tener un encuentro sexual. La acumulación de estrés afectó el deseo sexual de las personas durante esta pandemia.

"Nunca me di cuenta de cuánto estrés y la falta de tiempo personal afectarían mi deseo. Aunque suene obvio, no es algo en lo que haya pensado", dice otro de los entrevistados.

Los pensamientos negativos

Los números lo dicen, una encuesta realizada por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana reveló que la mitad de los encuestados informaron que hubo una disminución en su comportamiento sexual. Incluida la masturbación, aunque uno de cada cinco dijo que había probado algo nuevo.

Las personas informan que están más distraídas o que les resulta más difícil estar en el momento, que tienen pensamientos más intrusivos o pensamientos automáticos más negativos.

No para todos ha sido así, algunas personas han aumentado su vida sexual, incluso la masturbación.

Cómo nos ha afectado la repetición

Esta pandemia nos obligó a convivir más con los que estamos en casa, no estamos acostumbrados a eso.

"Vemos todas las peores partes: las partes que nos irritan o que sentimos que son desconsideradas. Obtenemos esta lente negativa, porque no hay escapatoria el uno del otro", dice Moyle, terapeuta psicosexual y presentadora del podcast The Sexual Wellness Sessions .

Moyle dice que el encierro - y la familiaridad excesiva que genera - va en contra del deseo, que es "desencadenado por una sensación de novedad, o por no saber qué esperar".

Las estrategias para favorecer el deseo sexual van en pequeños cambios, una de ellas es cambiar la pijama por algo más atractivo para tu pareja, recomienda Laura Vowels, terapeuta sexual y de relaciones e investigadora principal de Blueheart.

Otro punto importante es que hemos dejado de hacer lo que nos gusta. El estudio social Covid-19 de la University College London descubrió que uno de cada tres de nosotros dedicamos menos tiempo a pasatiempos o proyectos creativos, mientras que uno de cada cinco ve más televisión y películas o juega más. Uno de cada tres trabaja más horas. Los niveles de felicidad son más bajos. A

Aunque el sexo es bueno para nosotros (reduce el estrés, quema calorías y estimula el sistema inmunológico), puede parecer una cosa más que agregar a la carga de trabajo.

La falta de deseo sexual en los solteros

Otro de los casos es el de Catherine, de 23 años, quien ha pasado una parte de la pandemia en la casa de campo con sus padres. Lo que afecto su deso sexual. Después, regresó a Londres y rompió algunas reglas dice, ya que tuvo algunas citas por aplicación.

Catherine comenzó a salir con varias personas. "No había abrazado a nadie en meses y creo que me estaba aferrando a esa relación para conseguir ese tipo de contacto", comparte.

Las series como Normal People, Bridgerton, Iit´s a Sin no han ayudado mucho, ya que Catherine se ha sentido bombardeada de contenido sexual y no puede hacer nada. Por lo que terminó comprando un vibrador. Dice que está pensando realmente dejar de usar aplicaciones de citas, nueve de cada 10 no han valido la pena.

¿Cómo recuperar el deseo sexual?

Vowels, terapeuta sexual, dice que si se ha perdido el deseo sexual y no se ve como un problema, no hay que verlo mal. La persona decidirá cuando reconectarse con su sexualidad.

Además, el deseo sexual parte de cosas más sencillas y sobre todo de la curiosidad de descubrir a tu pareja,

El encierro y la monotonía nos hace creer que ya conocemos al otro, no hay un dejo de misterio, pero no es así. Aún hay cosas que podemos seguir descubriendo.

Algunos terapeutas sexuales y de relaciones hablan sobre la importancia de "hervir a fuego lento", es decir, tener gestos de excitación ligera sin la expectativa o la posibilidad de tener relaciones sexuales.

"Piense en abrazar a su pareja al pasar e inhalar su aroma, en lugar de abrazarlo, lo que, dice el terapeuta sexual Stephen Snyder, "agota la energía erótica".

Vowels sugiere quitar la presión, pueden besarse, abrazarse y tocarse, sin la intención de ir más allá, "pero si va más allá, va más allá, pero que no haya presión ni expectativas de lograr nada; es solo tiempo juntos ", dice ella.

Incluso algunos han sugerido cocinar juntos, dar un paseo, planear una tarde. Buscar un espacio donde compartamos con el otro, seamos sinceros, el estar juntos todo el día, no implica que pasemos un tiempo de calidad con la pareja.