Esposo la acusa de "floja"; ella deja de limpiar para darle una lección

A través de la cuenta de TikTok de @MrsMessyTikTok, se viralizó el caso de la mujer que dejó de hacer la limpieza de su casa para darle una lección a su esposo, quien la llamó "floja".

Las tareas domésticas o del hogar no son valoradas como se debería, pues aún se da por sentado que los trabajo de cuidados deben ser de y para mujeres, como si fuera su obligación.

Sin embargo, aunque esto ha cambiado poco a poco, aún siguen existiendo casos donde, principalmente los varones, no se involucran activamente en su responsabilidad de las tareas del hogar.

Por ello, se viralizó el caso de una mujer que dejó de hacer el quehacer de casa para darle una lección a su esposo. Fue @MrsMessyTikTok quien realizó una serie de videos un poco diferentes al contenido original de su cuenta, ya que siempre comparte videos sobre tutoriales de limpieza.

Los trabajos del hogar es responsabilidad de todos

De acuerdo con su publicación, que alcanzó millones de reacciones, "dejó de limpiar la casa y guardar la ropa limpia" desde hace un mes aproximadamente. Esto con el fin de probarle a su esposo que ella es la única que hace limpieza.

Ante la situación, según contó, su esposo comenzó a llamarle "vaga" y la señaló por no "hacer nada en la casa". Esto a pesar de que siempre mantiene limpio y que además aporta económicamente en la casa.

En la serie de videos se muestra cómo el hombre no se hace resposable de su ropa, sus platos o la limpieza general, poniendo de pretexto que "él está muy cansado por el trabajo"; ante la situación, la mujer documentó la reacción. En las imágenes del video del lugar se puede ver montañas de ropa sucia, bolsas de basura, trastes sucios y hasta los muebles desacomodados.

"Eso que llamas amor es trabajo no remunerado"

Ante la resistencia de limpiar, para ver si su pareja hacía algo, el hombre se fue unas semanas a la casa de su madre a Europa. Es decir, optó por evadir su responsabilidad como adulto funcional, para su madre atendiera sus necesidades y ella hiciera el trabajo de cuidados, como si fuera un bebé que no creció. Como era de esperarse, este clip provocó cientos de reacciones en contra del hombre.

Incluso, recomendaron a la mujer que se divorcie: "¿Tu ex marido hizo qué?"; "Lo mejor es dejarlo"; "Por el amor de Dios, he visto todos tus videos y POR FAVOR aléjate de él, las banderas rojas no pueden ponerse más rojas";"Espero ya sea tu ex esposo", se lee entre las reacciones.

