¿Esperas que cambie tu pareja? "Eso no pasará", afirman psicólogas

Inisistir en una relación donde no te sientes bien no es sano. Foto: pexels

Las relaciones son difíciles, se necesitan dos personas comprometidas en todos los aspectos, es por eso que las oportunidades se deben de otorgar basándose en las acciones.

Expertas en psicología nos comparten algunas reflexiones que debes tomar en cuenta para dejar de darle oportunidades a quien no va a cambiar.

SI DEPENDE DE TI

Una persona que depende de ti no vale la pena. Es decir, si tú eres quien satisface mayormente las necesidades emocionales de esa persona y te has convertido en su centro de atención, lo mejor es buscar el crecimiento mutuo sin tener algún apego emocional; dos personas sanas crean una relación sana.

SI ES TRAICIONADA LA CONFIANZA

Cuando te fallan nada vuelve a ser como antes, eso habla de una persona que no sabe reconocer sus errores. No necesitas alguien que piensa que lo que sucedió no tuvo importancia, necesitas alguien que entienda el daño que causó y que es necesario trabajar en recuperar la confianza perdida.

SI ESTE CARECE DE EMPATÍA

Una persona que carece de empatía nunca entenderá tu sufrir ante cualquier situación, siempre minimizará lo que sientes. Deja ir a esa persona que solo te hace a un lado en momentos en los que necesitas de contención y acompañamiento es lo más sano para tu bienestar.

SIENTES QUE ESTÁS PERDIENDO TU VIDA

Una relación de pareja sana tomará un rumbo en el que ambas partes estén satisfechas de acuerdo a sus necesidades y proyectos de vida; para nada te hará sentir perdida, en cambio, cuando no hay algo firme y tu pareja es demasiado inestable, o sus proyectos de vida no son compatibles, debes tomar una decisión, de lo contrario afectará tu vida de una manera importante.

CAMBIAR POR TEMPORADAS NO ES SANO

Debes dejar pasar un tiempo largo para poder asegurar que tu pareja ha cambiado, hay personas que solo cambian por temporadas y las actitudes que te molestan o incomodan, volverán. Esto puede ser señal de que esa persona no tiene el interés de comprometerse con la relación.

TE HACE DAÑO

Una persona que te quiere no te hace daño con sus actitudes, esa pareja no te quiere y mucho menos sabe qué es querer. Necesitas una persona comprometida que sepa y reconozca lo mucho que vales, nunca te conformes con menos.

Si notas actitudes violentas como minimizar tus emociones, hacerte creer que lo que sientes es problema tuyo, que te critique o juzgue por tu forma de ser, que intente controlar tu forma de vestir o tus círculo social y familiar, entre otras, debes considerar que esa persona no debería estar contigo.

NO TE ESTÁS DANDO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR BIEN

Darle más oportunidades a una pareja que te sigue fallando, es no darte la oportunidad de sentirte bien, en un espacio seguro donde lo que sientes y lo que quieres es válido. Si bien no es tu responsabilidad que esa persona cambie, sí es importante que sepas lo que te está dañando, ya que la permanencia de esta persona puede generar malestar por lo que es necesario concluir con esa relación o vínculo.