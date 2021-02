"Es un acto de sororidad", dice saxofonista oaxaqueña por la Antigrita

OAXACA. - “Yo nunca puedo terminar de cantarla porque se me quiebra la garganta y en esta ocasión no fue la excepción; esta acción mojó mis ojos”, señaló la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, luego de que el pasado 15 de septiembre Vivir Quintana y la colectiva el Palomar, entonaran “Canción Sin Miedo” afuera de las oficinas de la representación de Oaxaca en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso.

“Para mí fue un acto muy noble que Vivir Quintana, El Palomar, y muchas mujeres unidas por la causa de María Elena. Fue muy bonito, muy gratificante. Me sentí abrazada, me sigo sintiendo muy abrazada cada vez que veo ese video. Inmediatamente me llena de gratitud porque son mujeres que posiblemente tienen hijos, que tienen actividades, que tomaron todo el día, que obviamente se ve que hubo una organización para llevarlo a cabo”, destacó Ríos Ortiz atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019.

La saxofonista oaxaqueña precisó que desconocía que Vivir Quintana y el Palomar cantarían por ella; se enteró cuando el video comenzó a circular en Twitter y Facebook.

“Hay algo muy claro que las mueve y es una espera y exigencia de justicia (…) Estoy emocionada, es increíble para mí esta acción de sororidad”, dijo

@vivirquintana y El Palomar hicieron una intervención y cantaron «Canción sin miedo» afuera de la representación de Oaxaca en CDMX para exigir justicia para la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien hace poco más de un año sufrió un ataque con ácido. #JusticiaParaMale

Al calificar la letra de la canción como muy honesta, sincera y fuerte, expuso que refleja perfectamente lo que miles de mujeres han tenido que pasar en el país.

“Más que un himno es una manera de identificarnos como mujeres. Es una canción vuelta importante para mujeres y hombres a lo largo del país. Vaya que yo nunca puedo terminar de cantarla porque se me quiebra la garganta y en esta ocasión no fue la excepción porque esta acción mojó mis ojos, y creo que así debería de ser, nadie nos debería de hacer llorar a través de los golpes, las amenazas e insultas, las personas deberíamos de llorar por la alegría y gestos nobles de otras personas, no por la violencia”, destacó.

La protesta a través del canto, se enmarcó en la serie de manifestaciones realizadas por mujeres en todo el país durante la conmemoración de la Independencia de México, bajo el denominativo #Antigrita.

Al término de la interpretación, las mujeres exigieron ¡Justicia! al unísono al recordar que de cinco presuntos implicados en el atentado, uno está prófugo y cuatro aun sin sentencia.

“Canción sin miedo” se ha convertido en el himno feminista en México por reflejar la situación de riesgo que enfrentan todos los días las mujeres en el país entre feminicidios y desapariciones.

El ataque con ácido en contra de María Elena Ríos Ortiz ocurrió el 9 de septiembre de 2019 en el interior de su domicilio por parte de un agresor a sueldo, presuntamente contratado por un ex diputado local de Oaxaca, actualmente detenido.





