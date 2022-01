¿Es posible una apreciación cultural sin la apropiación?

La apropiación cultural en las artes es un fenómeno diverso y ubicuo. Podría pensarse plausiblemente que incluye sucesos tan variados como (1) la representación de prácticas o experiencias culturales por "forasteros" culturales (a veces llamados "apropiación de la voz"); (2) el uso de estilos artísticos distintivos de grupos culturales por no miembros; y (3) la adquisición o posesión continua de objetos culturales por parte de instituciones no miembros o culturalmente distantes.

Permítanme comenzar con algunas definiciones simples y de sentido común: "aculturación", nos dice el diccionario Webster, es "la transferencia de cultura de un grupo étnico a otro", mientras que "asimilación" es "el acto de traer o llegar a una semejanza; la fusión de diversos elementos culturales". O, como diría el Oxford English Dictionary, asimilar es "hacer como, hacer que se parezca, incorporar... Llegar a ser conforme".

Ya podemos ver cierta incertidumbre liminal en los campos semánticos de estos términos: ¿es la "transferencia... de un grupo étnico a otro" sólo un proceso unidireccional que hace que una cultura borre a otra? ¿O podríamos inferir que la transformación de ambas o de todas las culturas en contacto es extremadamente probable, si no inevitable, a través de este proceso de "aculturación" de una (o varias) cultura(s) a la(s) otra(s)? ¿Debe entenderse "la fusión de diversos elementos culturales" como el inevitable borrado de un elemento por otro? ¿No podría sugerir también que de hecho está ocurriendo un fenómeno más intrincado y complejo, como en esas "zonas fronterizas" donde un complejo sistema cultural sincrético viene a reemplazar a dos o más culturas ostensiblemente más simples? En tal caso, la aculturación no sería simplemente el medio de hacer que un elemento se ajuste a otro, se asimile a él, para volverse como ese otro, sino que sería más verdaderamente un proceso por el cual todos los elementos involucrados en la interacción serían cambiados por ese encuentro Es más probable que los sistemas dominantes absorban y hagan como ellos elementos numérica o culturalmente "más débiles". Pero aun así, estos elementos "inferiores" o subalternos contribuyen a la evolución y transformación del sistema hegemónico al producir resistencias y contradiscursos.

Incorporar "civilizando"

Por supuesto, ha sido ideológica y políticamente conveniente para las culturas dominantes entretener la ficción de la "asimilación" como un medio de incorporar "civilizando" aquellas culturas vistas como demasiado diferentes e "inferiores" para ser aceptadas cómodamente e integradas en sus normas.4 Pero a la larga, el sistema más poderoso incorpora elementos del más débil, a menudo hasta el punto en que algunos de sus patrones y prácticas se vuelven indistinguibles de los de la cultura importada o inferior. Kwame Anthony Appiah ha dicho recientemente que "no hay, por supuesto, cultura estadounidense sin raíces africanas" (354). Pero si bien se acepta comúnmente que los afroamericanos están "más o menos" asimilados y aculturados a la cultura estadounidense "blanca", rara vez escuchamos la formulación recíproca discutida en círculos académicos o populares.5 Como lo expresa enérgicamente Toni Morrison:

"La cultura afroamericana existe y aunque está claro (y cada vez más claro) cómo ha respondido a la cultura occidental, las instancias y los medios por los cuales ha dado forma a la cultura occidental son poco reconocidos o entendidos".

A diferencia de los conceptos de asimilación o transculturalización, la apropiación implica una intervención activa y consciente, más que una victimización pasiva.

Sin embargo, una buena regla general si no tiene Google a mano o lo que sea, solo se hace preguntas básicas sobre lo que está viendo o haciendo, eso podría ser apropiado.

¿Es un artículo religioso o ceremonial que no está destinado a personas ajenas? (por ejemplo: gorro de guerra)

¿Es algo que tergiversa la cultura original y vestir/usar/participar en ella fomentaría este concepto erróneo? (por ejemplo: fiestas universitarias de disfraces de South of the Border)

¿La cultura original encuentra aceptable que otros usen/participen en esto, o han pedido que no ocurra? (ej. de artículo aceptado: dirndl alemán)

¿Su percepción de una idea cultural está arraigada en un conflicto cultural más profundo/percepción errónea basada en que usted no forma parte de esa cultura? (por ejemplo: los blancos a menudo hablan sobre la música rap como si nunca fuera realmente / muy perspicaz o sobre cualquier otra cosa que no sea "bling and hos" hasta que apareció Eminem [un rapero blanco] y lo hizo personal y sobre sus luchas. Este concepto dice menos sobre el rap real y más sobre cómo el orador ha internalizado el conflicto racial y el racismo).

Lo que no es apropiación es:

Probar/comer/preparar la comida de una cultura, escuchar la música de esa cultura, ver sus películas, leer sus libros, apreciar su arte. Lo es si sacas esa comida, música o arte de su contexto y lo reclamas como tuyo o te beneficias sin dar crédito ni retribuir a la comunidad en la que se originó. Lo es si lo tergiversas. Es apropiación cultural si realiza por la fuerza prácticas culturales cerradas o excluyentes. Si alguien realmente aprecia la cultura, entonces apreciará desde la distancia y reconocerá cómo las personas pueden ser discriminadas y alentadas a asimilarse a la cultura dominante. No es necesario usar un tocado para apreciar la cultura nativa americana. Eso se llama fetichizar y exotizar, y eso es racista.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Directorx regional de Norteamérica y el Caribe para Afroféminas.

Twitter: @soyciguapa