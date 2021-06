¿Es posible terminar una relación por un comentario de tu pareja?

Los padres de Juan murieron en un accidente automovilístico cuando tenía poco más de 20 años; accidentalmente escuchó a su prometido decirle a un amigo por teléfono: "Puede que Juan no tenga mucho dinero, pero al menos no tiene padres que me molesten", y acudió a Dear Prudence para pedir un consejo.

Después del comentario él y su pareja decidieron tomarse un par de días porque a pesar de pedir disculpas y afirmar que el comentario había sido tonto, él aun no puede olvidar ni perdonar por completo el hecho. "Tenemos mucha historia juntos y lo amo", escribió Juan, "¿Es una locura deshacerse de toda una relación basándose en un comentario?"

"No puedes regresar con tu pareja si vas a tener un resentimiento en secreto y desconfiar de por el resto de tu vida", aconsejo Dear Prudence. La primera clave es comunicar todo lo que significó haber escuchado el comentario y cómo te hizo sentir, incluso si no fue un comentario directo para ti, explicó; también resaltó que es importante no tratar de actuar como si lo hubiera superado, cuando no lo ha hecho, sino, trabajar en pareja.

"No está mal tener dudas sobre una relación, pero tal vez sería un error no intentar superar la situación juntos si así lo deseas", sostuvo Prudence. La confianza plena en la pareja, el deseo espontáneo del bienestar por la otra persona, y el convertirse en verdaderos compañeros son tres claves que el psicólogo Joan Garriga propone en su libro "El buen amor en la pareja".

Por último, la psicóloga y coautora del libro Diez Manera de Cagarte tu Relación en Pareja, Patricia Ramírez, señaló que la primera regla para que una relación dure es reparar cuanto antes aquello que molesta o incomoda porque los desacuerdos son parte de todas las relaciones, sin embargo, es trabajo de cada pareja decidir si pueden continuar o es momento de soltar la relación.

Con información de Slate

ASL