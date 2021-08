¿Es necesario ser bella para ser feliz?, una reflexión del libro 'Ojos azules'

En la primera novela Toni Morrison, Ojos azules, Pecola, una niña negra de once años, tiene una relación casi metafórica pero no infrecuente con la blanquitud: la felicidad es una niña rubia de ojos azules con dientes aún más blancos. Pecola vio los ojos azules en todas partes: las vallas publicitarias, las botellas de agua, en el maquillaje, en las tiendas, en la heladería. Como casi todos los seres humanos, Pecola quiere ser feliz, pero su salud emocional depende de su posición política en el aparato colonial estadounidense.

Ilustración tomada del sitio: Mahandeepkaur

Ella es negra, muy negra y pobre, por lo que tanto la gente blanca como la negra le enseñan que es fea. Al mismo tiempo, Pecola aprende que ser feliz es ser bella, y ser bella es ser blanca, o al menos parecer algo blanca. Conectando la felicidad con tener ojos azules, Pecola sueña con tener ojos azules, y después de algún evento desastroso, su salud mental se desaprueba y está "feliz" porque tiene "ojos azules".

En palabras de Md Minhazul Islam, Toni Morrison desafía los estándares occidentales de belleza y demuestra que el concepto de belleza está construido socialmente. Morrison también argumenta que si la blanquitud se usa como un estándar de belleza o cualquier otra cosa, entonces el valor de la negritud se reduce y esta novela trabaja para demoler esa tendencia.

AGRESIÓN CULTURAL Y ASMILACIÓN ESTÉTICA

Aunque el sistema esclavista se eliminó más tarde, la gente negra no pudo mantenerse alejada de la discriminación racial. Si tan solo tuviera los ojos azules, piensa, su vida sería diferente. Las razones de la tragedia de Pecola y sus compañeros radican principalmente en dos aspectos: la agresión cultural blanca y la asimilación de los estándares estéticos blancos por parte de los mismos negros. Este tipo de erosión cultural y alienación estética ha llevado a los negros a un mundo de miseria sin fin. Las construcciones sociales como el estándar de belleza ya no se cree que sucedan automáticamente en lugar de ser guiadas cuidadosamente para crear un significado social a un significado social.

La construcción social no está estructurada sin sentido. Los blancos estadounidenses se beneficiaron manifiestamente del "estándar de la belleza blanca" en el pasado y hoy de las ganancias obtenidas por los cientos de años de trabajo gratuito y ahora de la industria de la moda multimillonaria. Para todas las razas y para todos los individuos, es esencial comprender completamente cómo la cultura de masas toca, influye y da forma a nuestros valores y creencias, solo después de comprender completamente que las personas pueden esforzarse por luchar y crecer a su máximo potencial.

Ojos azules es una historia difícil de leer para una persona negra, pero aún más difícil de escribir. Condensa la historia de cada chica negra en un mundo que reduce nuestro valor al de la fea. Pero ¿qué es ser feo? El antónimo de lo bello. Ser feo es ser negro, maricón, gordo, discapacitado. El valor de esta fealdad se basa en cuán plausible es para nosotros beneficiarnos del capitalismo racial. Por supuesto, la fealdad y la belleza son, como todo lo demás, construcciones sociales y, como tales, tienen implicaciones materiales. Según las normas cis-heteronormativas, las personas "hermosas" tienen una serie de ventajas, que van desde ser consideradas más competentes y dignas de confianza hasta que se les pague más. Como también argumenta Gurleen Grewal, "simplemente invertir la ´fealdad´ percibida en una hermosa negritud" no es suficiente, ya que "tal contrarretórica no toca el meollo del asunto: la estructura de clases basada en la raza sostenida por las normas y estereotipos dominantes". Los estándares convencionales de belleza / deseabilidad no están aislados del racismo, el patriarcado, la misoginia, la heteronormatividad, el colorismo, el capacitismo, etc. El colorismo, descendiente del racismo, establece una jerarquía entre las personas de color basada en la palatabilidad de su negritud. Debido a su cercanía física a la blanquitud, las personas negras de piel clara tienen ventajas que facilitan el cruce de líneas raciales. En pocas palabras, lo que se entiende por bello es lo que vemos como blanco.

¿QUÉ MUESTRA LA NOVELA OJOS AZULES?

En Ojos azules, Toni Morrison demuestra la conexión entre el capitalismo y la construcción del deseo en la comunidad cuando señala los componentes básicos de la sociedad y los medios como anuncios, obras literarias, juguetes para niños, etc. El capitalismo en una sociedad posmoderna generalmente depende de fabricando nuevas utilidades y deseos de funcionar dentro de un dominio racista. En este ámbito, la idealización racista de la blanquitud tiene intensas asociaciones sexuales y económicas.

Lo que no es blanco son los monstruos animalistas, increíbles y los animales que se utilizan para tratar la tierra, o en el peor de los casos, alimentar a los amos. Lo feo es el esclavo, con su pelo duro y rebelde. De nuevo, un monstruo de cabello. Según la narrativa histórica, uno de los aspectos más destacados que distinguen la experiencia de la esclavitud para hombres y mujeres fue la explotación de la sexualidad de la mujer negra por parte del propietario de esclavos.

El reclamo del hombre blanco sobre el cuerpo de esclavo, masculino y femenino, era inherente a la idea de la trata de esclavos y probablemente se cumplió más visiblemente en el bloque de subastas, cuando los africanos esclavizados fueron despojados de sus ropas, engrasados y pinchados y sondeados por posibles compradores. Las implicaciones sexuales de tales encuentros fueron especialmente notables en el caso de las mujeres negras. Los cazadores y compradores de esclavos afeitaron la cabeza de todas las mujeres, hombres y niños africanos cuando los europeos entraron en África y transportaron por la fuerza a los africanos a las Américas a principios del siglo XVII. La razón aparente de este movimiento era evitar que los gérmenes y los insectos fueran transportados y propagados. Sin embargo, afeitarse la cabeza los aisló de su tierra natal y de su gente. Se les quitó el idioma y no pudieron identificarse con otros miembros de su tribu.

TRENZAS COMO RESISTENCIA

Las trenzas eran los peinados más convenientes para que los esclavos mantuvieran su cabello limpio y mantenido durante una semana una vez que su cabello comenzaba a crecer. Algunos propietarios permitían que sus esclavos disfrutaran de un tiempo a solas los domingos para prepararse para la próxima semana de trabajo. Se trenzaban el cabello unos a otros con cualquier grasa o aceite que tuvieran a mano, como queroseno. Cornrows recibió su nombre por esclavos que pensaban que el estilo se parecía a las hileras de maíz en el campo. Otros esclavos, en América Central, del Sur y el Caribe los llaman hileras de caña porque se parecen a los campos de caña de azúcar. Este peinado fue útil para el sustento de los esclavos. Los patrones de trenzas se convirtieron en símbolos de libertad. Se utilizaron diferentes estilos y patrones como guía para las plantaciones, asemejándose a caminos y senderos para viajar o evitar.

Para las personas blancas, el cabello es una prueba de belleza y, por lo tanto, de género. Para los negros, nuestro cabello es resistencia. Una resistencia que podría no depende de la belleza para ser diversa e inclusiva.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Es parte de la colectiva AFROntera.

Twitter: @soyciguapa