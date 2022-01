Erika Mouynes, ¿la feminista que puede ser el muro de Pedro Salmerón en Panamá?

Aún no se ha confirmado si el historiador Pedro Salmerón va o no va como embajador de México a Panamá. La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es que al no haber denuncias no hay por qué retractarse. Por su parte, la canciller de Panamá, Erika Mouynes ya manifestó su postura.

La polémica sobre Salmerón comenzó con las acusaciones por acoso de alumnas Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en su contra.

¿Cuál es la postura de la canciller panameña? No se sabe. Pero la trayectoria feminista y su posición política de la ministra podría darnos algunas pistas.

Para la ministra Mouynes el centro de la política deben ser las mujeres. Esto lo dijo en el Foro Generación Igualdad organizado por ONU Mujeres, en marzo del 2021. Señaló que las líderes globales son claves para enfrentar sesgos de género.

Señaló que es vital que se promuevan subsidios fiscales y económicos dirigidos a las mujeres. "No se puede hablar de igualdad, si en la conversación no se incluye a la mitad de la población", señaló. Con esta intervención podemos recordar cuando en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en México, dijo que hacían falta mujeres en la mesa.

La expresión exacta fue: "Todos nuestros discursos apoyan el empoderamiento político de las mujeres. Muy bien, ¿pero dónde están esas mujeres? Yo soy la primera en hablar. Excelencias, habemos tan sólo tres mujeres sentadas en esta mesa donde he contado 36 puestos... tres", comentó Erika Mouynes.

"LA CANCILLERÍA YA MANIFESTÓ SU POSICIÓN"

Con la formalidad que la caracteriza respondió su postura sobre la decisión de que Salmerón sea embajador de México en Panamá: "La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden", respondió la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ante los cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación.

Al insistir en la pregunta sobre su posición, ella reiteró que la cancillería mexicana ya está al tanto.

Erika Mouynes es una política y abogada panameña. Estudió una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Nuevo York y Derecho Internacional en la Universidad de California en Berkely.