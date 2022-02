Érika Mouynes, la feminista que fue el muro de Pedro Salmerón en Panamá

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Pedro Salmerón será su asesor en la Presidencia de la República, tras declinar en medio de críticas y denuncias de acoso en su contra, y en su lugar propondrá a la actriz Jesusa Rodríguez.

El mandatario criticó a la canciller de Panamá Érika Mouynes por cuestionar a Salmerón y hasta afirmó que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, probablemente no está enterado del asunto.

El historiador Pedro Salmerón declinó su nominación como embajador de México a Panamá, luego de que la canciller de Panamá pidiera que no se presentara esta propuesta. El presidente López Obrador determinó nominar ahora a Jesusa Rodríguez para el cargo.



La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que al no haber denuncias no hay por qué retractarse. Por su parte, la canciller de Panamá, Erika Mouynes ya manifestó su postura.

"Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM", dijo el presidente en conferencia mañanera de este martes.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reveló una carta que le envió el historiador para declinar la invitación a ocupar el cargo de embajador.

"Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual. Y, sin duda, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces, me envió una carta", apuntó.

¿QUÉ DICE LA CARTA DE SALMERÓN?

Pedro Salmerón apuntó que "el actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América latina. Actualizamos nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos".

"Yo doy un paso de costado, pongo a su disposición y declinación al cargo que me aprecio. Agradezco sus palabras y su defensa, su amistad y su confianza son para mí mucho más importante que cualquier cargo o empleo, nunca lo busqué, lo acepté para servir a la República y a un Gobierno que pese a que está transformando al País cuenta con el 70 por ciento de la aprobación popular. Justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios y las injusticias del antiguo régimen", reza la carta.

Ante esto, el mandatario mexicano comentó que espera incorporar a Salmerón a su equipo de trabajo para aprovechar sus conocimientos históricos.

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa muchísimo dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, el Archivo Agrario y él es especialista.

"Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años, del fraude a Madero 112 años para acá", señaló.

LA POLÉMICA DEL CASO SALMERÓN

La polémica sobre Salmerón comenzó con las acusaciones por acoso de alumnas Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en su contra.

¿Cuál es la postura de la canciller panameña? No se sabe. Pero la trayectoria feminista y su posición política de la ministra podría darnos algunas pistas.

Para la ministra Mouynes el centro de la política deben ser las mujeres. Esto lo dijo en el Foro Generación Igualdad organizado por ONU Mujeres, en marzo del 2021. Señaló que las líderes globales son claves para enfrentar sesgos de género.

Señaló que es vital que se promuevan subsidios fiscales y económicos dirigidos a las mujeres. "No se puede hablar de igualdad, si en la conversación no se incluye a la mitad de la población", señaló. Con esta intervención podemos recordar cuando en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en México, dijo que hacían falta mujeres en la mesa.

La expresión exacta fue: "Todos nuestros discursos apoyan el empoderamiento político de las mujeres. Muy bien, ¿pero dónde están esas mujeres? Yo soy la primera en hablar. Excelencias, habemos tan sólo tres mujeres sentadas en esta mesa donde he contado 36 puestos... tres", comentó Erika Mouynes.

"LA CANCILLERÍA YA MANIFESTÓ SU POSICIÓN"

Con la formalidad que la caracteriza respondió su postura sobre la decisión de que Salmerón sea embajador de México en Panamá: "La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden", respondió la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ante los cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación.

Al insistir en la pregunta sobre su posición, ella reiteró que la cancillería mexicana ya está al tanto.

Erika Mouynes es una política y abogada panameña. Estudió una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Nuevo York y Derecho Internacional en la Universidad de California en Berkely.