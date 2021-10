¿Eres parte de la brecha orgásmica?

Estás teniendo sexo con tu pareja, estás cerca del punto máximo, muy cerca de alcanzar el orgasmo, pero eyacula y todo se detiene, dejándote a medio camino ¿te ha pasado? O quizá, también te ha tocado que sólo reducen el sexo a la penetración, sin estimulación, sin caricias, ni nada. Bueno, pues no eres la única, estas son sólo algunas situaciones que generan la brecha orgásmica para las mujeres hetero.

Lee: Conoce los beneficios de los orgasmos para tu piel

via GIPHY

¿Qué es la brecha orgásmica?

No es complicado pensar en qué representa ser parte de la brecha orgásmica. De acuerdo con el estudio del Archive Sexual Behavior, el 95% de los hombres heterosexuales afirman alcanzar el orgasmo durante sus relaciones sexuales, mientras sólo el 65% de las mujeres hetero lo alcanzan, a esta diferencia se le conoce como brecha orgásmica.

Pero cómo podemos saber si somos parte de la brecha orgásmica. Si respondes que sí a alguna de las siguientes preguntas, es muy probable que lo haya vivido o contribuyeras a ella:

1.¿Has tenido encuentros sociales que terminaran cuando tu pareja alcanzara la eyaculación?

2.¿Has notado que se evita hablar de la masturbación de la vulva?

3.¿Te ha pasado que el sexo se limita sólo a la penetración?

4.¿Has hablado o conoces cómo se estimula tu pareja?

5.¿Has fingido o conoces mujeres que hayan fingido un orgasmo?

Lee: Más de la mitad de las mexicanas han fingido orgasmos: estudio

via GIPHY

Pero, ¿es más fácil que los hombres alcancen el orgasmo?

Realmente, no, en ocasiones se considera que el pene es más sensible porque se encuentra expuesto, sin embargo, el clítoris cuenta con cerca de ocho mil terminaciones nerviosas y es más sensible a la estimulación. Entonces, ¿por qué no puedo tener un orgasmo?.

Puede ser por diferentes razones, pero se puede trabajar en la mayoría de ellas:

Debemos conocer nuestro cuerpo para reconocer las zonas en las que sentimos placer.

Hablar con nuestra pareja sobre cómo nos sentimos durante las relaciones sexuales es importante, como parte de la responsabilidad afectiva y el consentimiento .

Puedes practicar diferentes formas de estimulación en los genitales y en tu cuerpo, para saber cuáles te hacen sentir más placer.

Acudir con nuestra ginecóloga para asegurarnos de que no se debe a algún factor fisiológico. Puedes leer esta nota sobre anorgasmia, para conocer más al respecto: 7 razones por las que las mujeres podrían no tener orgasmos.

Con información de Cherish