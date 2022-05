¿Eras fan de "Matilda"? Te contamos qué ha sido de su vida

"Matilda" es una película de fantasía y comedia basada en la novela homónima de Roald Dahl y fue protagonizada por, Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz y Pam Ferris, con Wilson en el papel titular, es considerada una obra de culto, llegó a la pantalla grande en 1996.

Matilda era una niña superdotada que vivía con una familia incapaz de cuidarla, ellos se la pasaban viendo la televisión mientras que la menor leía, ¿te identificaste con ella?

Pero qué ha sido de su vida. Mara Wilson, además de interpretar a Matilda Wormwood, tuvo papeles principales en "Papá por siempre" y "De ilusion también se vive", sin embargo, decidió dejar Hollywood.

¿POR QUÉ DEJÓ EL CINE?

En 2016 publicó su autobiografía, Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, donde revela que el negoció del cien perdió su encanto a su corta edad, además que no puo lidiar con la fama de haber interpretado Matilda. También fue difícil para ella la muerte de su madrea a sus 8 años.





"A veces desearía haber dejado de actuar después de Matilda porque creo que ese fue realmente el pico para mí. Realmente no había ningún lugar al que pudiera ir desde allí. Así que creo que ya estaba empezando a dejar de actuar. Creo que hubiera sido un buen momento para reevaluar las cosas, pero creo que después de la muerte de mi madre, sentí que tenía que seguir adelante porque el cine era la única constante en mi vida...





Estaba muy deprimida, estaba muy ansiosa, apenas recuerdo la salida de Matilda. Solo tengo vagos recuerdos del estreno y fue muy difícil para mí. Así que creo que definitivamente me desilusioné un poco con la actuación, con Hollywood, mientras que, al mismo tiempo, fue una muleta para mí. No hubo un gran momento en el que supe que había terminado. El rechazo dolió porque había sido una parte muy importante de mi vida durante tanto tiempo", dijo para NPR.

En un artículo publicado para Cracked dijo que pasó a estudiar en la Universidad de Nueva York, "donde las estrellas infantiles van a morir". En su artículo reveló que ella inició a actuar a sus cinco años de edad y lo hacía por gusto, no por otros compañeros que eran presionados por sus madres y madres.

¿QUÉ HA SIDO DE MARA WILSON?

Actualmente tiene un blog en la plataforma Substack donde publica de todo, recientemente escribió un artículo en The New York Times titulado Britney Spears y yo vivimos las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas. En dicho artículo, reflexiona sobre lo que sucede cuando las personas se vuelven famosas desde que son jóvenes y cómo esto afecta en su libertad puesto que no pueden tener control sobre sus vidas.

Tras el atentado de 2016 en un club gay de Orlando en el que murieron casi media centena de personas, la actriz co nfesó que su orientación sexual era queer. Se postuló como una activista más en el terreno LGTBI.

Además, Mara ha declarado que padece ansiedad y depresión. "He sido una persona con ansiedad toda mi vida, tengo T.O.C. (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y he padecido depresión", confesó la actriz en un video, tras compartir algunos ejercicios de respiración para controlarlo.