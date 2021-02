Equivocaciones del nuevo documental de HBO sobre relaciones abiertas

"En general estamos comprometidos el uno con el otro" dice Ollie Lucks, director y narrador del nuevo documental estrenado en HBO Max, No hay ´yo´ en un trío (There Is No I In Threesome).

Un año previo a su boda, Ollie y Zoe deciden "experimentar" una relación abierta. "Se nos permite hacer trampa", dice Ollie a los pocos minutos de comenzar la historia. Esta afirmación divide a los espectadores en dos grupos; algunos podrán pensar "qué diablos están por hacer", mientras los que han experimentado una relación abierta podrán percibir, en la elección de palabras de Ollie, la ignorancia respecto al tema para hacer que ese tipo de relaciones funcionen.



El documental estrenado a pocos días de la celebración del día del amor y amistad pudo haber ayudado a muchas personas comprender la no monogamia, sin embargo, el reflejo del documental termina reforzando la idea social que este tipo de relaciones está condenado al fracaso.



Uno de los pilares más importantes para las personas que viven en relaciones abiertas es el consenso, los límites, los acuerdos y la comunicación. No obstante, el documental muestra como Ollie y Zoe no logran comunicarse entre ellos, o la audiencia.

Las reglas entre Zoe y Ollie no son claras en el documental, el espectador sabe que existen, sin embargo no tiene la capacidad de ver por qué existen, por qué podrían cambiar, cómo hablan de ellas o qué pasaría si se rompe alguna. En este último caso, una de las reglas mencionadas por la pareja fue que ambos solo se conectarían con parejas del mismo sexo, tiempo después, Zoe comienza una relación con un chico y Ollie con una mujer.

En el documental se escucha el término "relación abierta", "swingers en toda regla" y "poliamorosos", y hace entender al espectador que para Ollie y Zoe todos los términos son sinónimos. Sin embargo, las relaciones de monogamia consensuada son más complejas y basadas en reglas básicas y acuerdos claros.

Ollie y Zoe son una pareja con poca comunicación, especificidad y empatía, es difícil ver cómo se lastiman por falta de claridad en los términos de su relación. Ollie se siente incómoda cuando Zoe desarrolla sentimientos serios por otro hombre, Tom. En una pareja monógama los celos pueden tener un peso muy grande en la relación. Tener una relación abierta no quiere decir que no existan celos, pero en general existe una expectativa para que las parejas se comuniquen y no perjudique o lastime.



¿Verdadero o falso?

El documental producido por HBO es una historia real pero todos los personajes, con excepción de Ollie, son actores. Resulta que el documental cuenta las memorias y experimento que Ollie hizo con su prometida, que no se llama Zoe. Ambos acordaron tener una relación abierta hasta que ella terminó la relación para estar con otro hombre.

La apuesta de HBO fue mostrar cómo se viven las relaciones no monógamas, pero no se hizo con una investigación profunda. Las personas que entablan relaciones abiertas, por todo tipo de razones, son personas que también crean vínculos profundos y a pesar de explorar diferentes experiencias. Lo cierto es que en una relación monógama o no monógama el compromiso es esencial al igual que establecer los límites.





Con información de Slate