Entrenar a papá en el feminismo es complejo, porque el primer paso es asumirte como una mujer feminista. A pesar de que ser feminista no debería ser complejo, aún lo puede ser para muchas persona. En el marco del Día del Padre, queremos compartir algunas claves para hablar de feminismo con tu papá.

La relación padre e hija puede parecer que muchas veces es desafiante porque las mujeres quieren demostrar cierto control, pero no es imposible hacer un trabajo constante para "compartir lo importante que es la lucha feminista y la la perspectiva de género", dijo Mariana, feminista interseccional y estudiante universitaria.

"Yo he sentido muchas cosas al ser papá de una mujer feminista porque he aprendido que defiende sus posturas, sentimientos e ideales", dijo Saúl, papá de una feminista, y afirmó que se ha dado cuenta que la lucha busca que las mujeres puedan ocupar sus propios espacios con igualad y respeto.

Saúl escuchó por primera vez sobre el feminismo en los años 80, cuando el movimiento ya estaba consolidado, pero afirma que ahora ha tomado mucha más fuerza en las calles y en la sociedad.También se considera una persona respetuosa de las mujeres, y entiende que se encuentran en situaciones difíciles por las que tiene que alzar su propia voz.

"La violencia normalizada en México en contra de las mujeres cada vez aumenta más" afirmó el padre de familia, haciendo referencia a la violencia de género pública y privada que sufren las mujeres en México.

"Es emocionante saber que cada día mi papá esta más involucrado en los temas que me importan, me he dado cuenta que últimamente intenta preguntarme por entender más sobre el movimiento feminista", compartió Mariana en entrevista para La Cadera de Eva.

"Cuando supe que sería papá de una mujer tuve mucho temor", afirmó Saúl "pero me he llevado una gran sorpresa porque me he dado cuenta que es una mujer fuerte y ha salido adelante por sí sola". También explicó que en muchas ocasiones los papás tienen la necesidad de sobreproteger a sus hijas, pero él ha intentado dejar que crezca y se convierta en una mujer independiente que sepa decidir lo que ella quiera.

"Antes no entendía las actitudes violentas que las mujeres tenían en las marchas, pero una vez que me di cuenta que era más importante su lucha decidí aprender a escucharlas", afirmó Saúl. Actualmente no le asusta que su hija sea feminista pero espera haberle transmitido que a veces no es malo pensar dos veces y aprender que sí se cometen errores es necesario seguir adelante porque la vida no es perfecta.

"Ahora entiendo que mi hija es un factor de cambio y que ser feminista es importante para mejorar la sociedad en la que vivimos, así que yo pienso "que bueno que lo siga siendo´", concluyó Saúl.

"El primer paso que compartía para entrenar a los padres en el feminismo es compartirles que nosotras atravesamos diferentes violencias y contextos y que ellos intenten entender dónde estamos paradas", concluyó la feminista.