Entregan primer título de maestría no binario a un "profesore"

Entregan primer título de maestría no binario a "profesore"

En la Universidad Nacional del al Plata (UNLP) se entregó el primer título no binario a Mel Randev Gutiérrez, quien cursó la maestría en Comunicación Social y en su diploma se le reconocerá su identidad de género como "Profesore".

Si fuera en México, el título que se le hubiera entregado hubiera sido "maestre". Esto se pudo lograr debido al apoyo de la Secretaría de Género de la FPyCS, que gestiona Delfina García Larocca y quien comentó que esto representa un gran avance en materia de igualdad de género e inclusión, pues "posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo" a quienes sean no binarios para evitar discriminación.

Este es un gran avance para la comunidad no binaria en Argentina, en palabras de Mel Randav "lo que no se nombra no existe", su trámite ha incentivado a "otres" a luchar por sus derechos.





"Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario", expresó Mel Randev en declaraciones para un artículo que compartió la UNLP a través de redes sociales.





Se desconoce cuándo se hará entrega del ´titulo oficial a Mel Randav, pero se hará una ceremonia previa para reconocer este avance.

Este avance se da, después de que el presidente Alberto Fernández de Argentina ordenara por decreto el incluir "X" en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para quienes se identifiquen como personas no binarias, siendo el primer país de Latinoamérica que habilita Estrella derecho, como ya lo hicieron otros del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El hijo del primer mandatario Alberto Fernández cuenta con una DNI de este tipo.