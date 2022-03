"Entre nosotras nos cuidamos"; joven la salva de posible acoso

El acoso callejero continúa estando presente en la vida de la mayoría de mujeres diariamente, lo que ha llevado a miles de mujeres en Latinoamérica a crear estrategias para protegerse entre ellas en posibles situaciones de riesgo.

Pilar Patek, una usuaria de Twitter, escribió en sus redes sociales sobre un ejemplo de sororidad que la conmovió, causado por un posible acoso que vivió en la ciudad de América, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Pilar escribió en un tweet: "Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasó un papelito. Gracias Elina Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos".

En el papel se podía leer la siguiente frase: "Fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos".

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México el 66.8 por ciento de las mujeres arriba de los 15 años manifiestan haber recibido agresiones de tipo sexual en algún lugar del espacio público (parques o calles) y lo catalogan como piropos ofensivos y groseros".

El tweet de Pilar se viralizó y la discusión en redes sociales no tardó en aparecer. Algunos usuarios, principalmente mujeres, apoyaban a Pilar y a Elina, otras contaban sus propias historias de acoso en sistemas de transporte público y agradecieron el acto de apoyo entre mujeres.

Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar comoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atras mio me pasa un papelito. Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos pic.twitter.com/9wWlOx5VWy — ????? (@PilarPatek) March 14, 2022

NO ES PIROPO, ES ACOSO

Sin embargo, otros usuarios varones comentaban que la situación estaba fuera de contexto y que, como varios expresaron, "ahora está prohibido mirar mujeres", sin entender que una situación de acoso aparece desde las miradas lascivas, según la definición de hostigamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Alejandra Rodríguez Matamoros, coordinadora de comunicación del Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez dijo a La Jornada que, muchas cifras presentadas en informes de diversas instancias mexicanas coinciden con lo que ha investigado el Observatorio contra el Acoso Chile.

En julio de 2020 dio a conocer el estudio Radiografía del Acoso Sexual en Chile, y menciona que son las mujeres quienes más sufren esta forma de agresión, 64 por ciento la ha enfrentado en el transcurso de su vida, en contraste con 25.7 por ciento de los hombres.

Rodríguez Matamoros indicó que encontraron en una investigación de campo que "seis de cada 10 mujeres refieren haber sido tocadas sin su consentimiento mientras transitaban en la vía pública y casi la mitad de ellas fueron tocadas en sus partes íntimas".

Elina, en una entrevista con un medio local de Argentina, comentó: "Me quedé hablando con ella porque este hombre no paraba de mirarla. Era constante e incómodo. [...] Fue un momento de mucha incomodidad y miedo. Una vez que se bajó le choqué el puño y le dije que no tenía nada que agradecerme".

Con información de EL TIEMPO

SC