Entre más tabúes de género se rompan, la publicidad cambiará

Antes cualquier estilo, cosa, idea, que saliera de lo que se creía que era la normalidad de género, los trans no tenía cabida para la publidad, ahora las marcas han tenido que cambiar su propuestas, en consecuencia de los tabúes que ha roto la sociedad.

Las personas de los grupos de géneros diverso y trans, han tenido una larga carrera por la lucha de sus derechos. La discriminación hacia esto grupos es constante, en cualquier ámbito en el que se desempeñen están expuestos a un acto de discriminación, desde la escuela, el trabajo hasta sus propias familias, todo esto por la mismos grupos de la sociedad que aún siguen rechazándolos.

Una de las luchas de los grupos transgénero es por más apoyo para los jóvenes en edad temprana que estén pasando por esta transición, ya que entre más informados y más aceptados se sientan, mayor será el vínculo entre una mejor calidad de vida y desempeñarán una mejor integración. En el ámbito de la publicidad, algunas marcas empiezan a tener cambios en sus proyectos publicitarios y junto con las instituciones públicas empiezan a tener un mayor acercamiento con estos grupos.

Uno de los primeros anuncios que hubo fue de la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, relatando la historia donde la protagonista se siente bien por utilizar su verdadero nombre sin vergüenza. Con el video "Cada nombre tiene una historia" de la Agencia Iris, Reino Unido

"The You Inside Project" es una iniciativa de la ONG de Canadá, Gender Creative Kids, la cual tiene como meta educar y enseñar a los niños y niñas, más sobre las cuestiones de género. Para lograrlo ha optado por alternativas diferentes como el desarrollado de un juguete, llamado Sam, que enseña a los pequeños lo que es crecer trans, luchando así encontrar de la desinformación y optando por un desarrollo de futuras personas con mayor conciencia en el ámbito de la diversidad de género. Donde muestran las emociones que sienten muchos niños al preguntarse su identidad de género, mejorando en esta forma su empatía y comprensión. La creatividad de este personaje también tiene la versión de Listen to your heart ("Escucha a tu corazón") de los suecos Roxette.

La ONG Gender Creative Kids expone que "para un niño transgénero es duro hacer ver a la gente su yo interior. Pero nosotros podemos ayudar poniéndoselo más fácil. Presentamos Sam, el primer juguete educativo transgénero". Agencia lg2, Canadá.

El portal de empleo en línea ZonaJobs trabaja con la ambigüedad y penaliza comportamientos "socialmente perdonables" y busca darle un lugar igualitario al individuo sea cual sea su género.

Pongamos un ejemplo, el simple hecho de entrar a una cafetería y que para darte un capuchino, te pregunten si eres hombre o mujer, es lo mismo que sucede en la red para cualquier cosa te preguntan tu sexo o aluden a ello. Gender Free Internet ha lanzado una campaña para eliminar las casillas de género de los formularios en línea.

"Si es una pregunta rara en la vida real, es rara en Internet. Bienvenido al Internet sin cajas de género". Agencia Uncle Grey, Suecia.

Hasta las mínimas cosas de la vida cotidiana refieren un género es por qué, la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Nueva York ha trabajado con respecto a esta situación. "Mira más allá del rosa y el azul. Usa el baño acorde con quien eres".

Otro caso es Cliniderma, clínica dermatológica colombiana, que se dedica a la depilación láser, decidió apoyar a las personas trans durante su transición, otorgando visibilidad a la comunidad trans, en un país que como ya sabemos tiene un déficit de sensibilidad hacia estos grupos.

Clínica dermatológica Cliniderma. "Los chicos serán chicas. Apoyamos a las mujeres transgénero en la celebración del Orgullo". Agencia JWT, Colombia.

A pesar de estos ejemplos, no en todo el mundo hay este tipo de campañas por ejemplo el caso de Brasil con el actual presidente Bolsonaro la transfobia ha subido a niveles muy altos, para denunciar la situación el portal LGBT Athos ha creado un corto que tiene personajes reales trans y también la mayoría de la producción pertenece a esta comunidad. La versión de Forever Young de Alphaville es interpretada por Liniker, activista anti-Bolsonaro.

Portal de noticias Athos, señaló: "En Brasil, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Guto y Onika son una pareja real. Comparten una casa y muchos planes para el futuro". Agencia VMLY&R (Anteriormente Y&R), Brasil.

Es claro que hay muchos países que aún necesitan trabajar en la información que difunden a través de sus medios de comunicación para visibilizar a los grupos trans. La normalización y los derechos de estos grupos es algo por lo que se debe luchar.

(Dafne Sandoval)

Con información de El País