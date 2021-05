Enseñanzas feministas en Sailor Moon

Sailor Moon es la serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi que se originó en 1992. Esta serie es mundialmente famosa y su personaje principal se ha convertido en uno de los favoritos para muchas generaciones de espectadoras.

Esta semana, la plataforma de streaming Netflix, anunció que la película "Sailor Moon y las sailor guardianas" se estrenará en la plataforma y estará dividida en dos partes. El trailer reveló un poco de la nueva historia de las guardianas que luchan por el amor y la justicia.

Si nunca has visto o leído a Sailor Moon, en esta nota te adelantamos algo muy importante: el personaje era mucho más feminista de lo que todos creen, y nos ha dejado muchas enseñanzas:

1. Siempre te tienes a ti misma

En la historia se habla sobre algunas decepciones amorosas de los personajes, pero siempre hay una conclusión positiva al respecto: no están solas, se tienen a ellas mismas y tienen a otras mujeres

Ejemplo de esto es que, al final de la temporada, todas Las hermanas malignas abandonan a Rubeus y pasan de estar dominadas por un hombre a convertirse en emprendedoras montando su propio stand de productos de belleza.

2. No debe avergonzarte tu cuerpo

En una parte de la historia, el villano Ojo de pez recrimina a Guerrero Luna y Guerrero Chibiluna que usen con minifaldas y lo plantea como algo malo. Ambas se quedan sorprendidas por semejante pregunta y Bunny le pregunta a Chibiluna si a ella le da vergüenza, "No, a mí ninguna", responde. En este episodio las chicas, además de volver a ganar la batalla, inspiran una colección de moda basada en sus minifaldas.

3. No te quedes esperando a un príncipe azul

Las chicas no paran de soñar en encontrar a un príncipe azul que las rescate. Siempre es el chico el que tiene que aparecer y dar el primer paso, pero Chibiusa no está de acuerdo. "Las chicas no deben estar esperando a que aparezca un príncipe azul en su caballo blanco, a veces tienes que coger tú el caballo blanco e ir en busca del príncipe azul".

Dentro de toda la historia se presentan muchos más mensajes de empoderamiento femenino, que ponen en duda las creencias hegemónicas sobre la feminidad y los estereotipos de género. Con el paso de las temporadas los personajes se vuelven más maduros y dejan de lado las preocupaciones superficiales.

Sailor Moon es una serie llena de mensajes feministas, solo hay que prestar más atención al verla, al final del día, se trata de mujeres heroínas.