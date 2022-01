"Encanto" causa controversia en hermanas mayores; psicóloga opina

No fue la fuerza física de Luisa la que hizo que miles de mujeres latinoamericanas se identificaran con ella tras el estreno de “Encanto”, sino la metáfora que está detrás de esta fuerza: cargar el peso emocional de ser la hermana mayor.

“No se había hecho nada así, es el primer personaje que Disney representa esta cuestión física fuera de los cánones de belleza” menciona Bárbara Sánchez, psicóloga experta en perspectiva de género.

“El personaje de Luisa es bastante bonito porque no es solamente representar a alguien que se salga del estereotipo de belleza sino que es representar a alguien en todo su matiz emocional”, esto se observa cuando Luisa comienza a interactuar con el personaje principal porque “te da ternura, sabes que tiene sentimientos y ella empieza a expresar cómo siente toda esta carga que le pone su familia” comenta la psicóloga como una primera impresión acerca de la apariencia física de Luisa.

Siempre fuerte, imparable

“Todas las mujeres nos identificamos con cada personaje, con algunos más que otros” aclara Bárbara Sánchez quien comparte para La Cadera de Eva un análisis sobre por qué el personaje de “Encanto” ha ocasionado controversia entre las mujeres, sobre todo aquellas que cumplen el rol de hermanas en su familia.

Hablando específicamente de Luisa, cuando canta su canción menciona “Es peso que con gota a gota lo reventó” refiere a una metáfora bastante compleja “como carga con todo ese peso físico, todos pensarían que solamente con un día de descanso se quita el cansancio o el estrés que le ha generado un tic en el ojo, aunque realmente es un reto que va más allá al hacerla responsable de lo que pasa tanto en la familia como en el pueblo” dice Bárbara.

La característica con la que casi todas las mujeres se identifican, según algunas usuarias, es el papel de las hermanas dentro de la cultura latinoamericana que se ha visto representado por cargar el peso de la responsabilidad de cuidar el bienestar de la familia.

“No importa si eres ama de casa, mamá, esposa o hija, siempre vas a tener un rol cargando peso emocional familiar porque si no puedes con eso, dejas de ser fuerte” afirma Bárbara.

¿Cuál es el rol de las hermanas mayores?

Para la psicología es importante analizar la estructura familiar, ya que, el rol que adquirimos tiene características específicas, sobre todo en la cultura latinoamericana, explica la psicóloga Bárbara Sánchez.

“Isabella, quien sí es la mayor, tiene esta presión social en torno a ella y a su don; sin embargo, la atención principal está en su belleza, ya que, es lo más explotable. Por el contrario, Mirabel, la tercera hermana y la menor, al no tener un don parece representar la parte dañada, la imperfección”

La identidad de Luisa se fundamenta en su fuerza física, al ser lo único que puede hacer bien; su don se da por hecho y no se le exige de manera directa como a otros personajes, según los análisis psicológicos.

Nos encontramos con la paradoja que menciona en su canción: a ella se le exige demasiado, pero quién sería Luisa si no sirve para nada más que cargar el peso que sus hermanas o la familia no pueden, no solo físicamente sino también el peso emocional de siempre estar bien.

“Mientras avanza la canción de Luisa, se observa cómo ella se va abriendo, tal vez no demuestra por completo su vulnerabilidad, pero sí expresa sus emociones y reconoce que ella no puede con todo, creo que eso es ejemplo de verdadera fortaleza” afirma Bárbara.

