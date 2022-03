En Foro UNAM, feministas temen "borrado" del término mujer; surge polémica

En medio de la polémica por pedir la cancelación del Foro "Aclaraciones necesarias, sobre las categorías sexo y género", a quienes acusaron de promover discursos de odio por querer expresar su planteamiento respecto a lo que es género y sexo, éste se llevó acabo.

Las feministas que encabezaron este evento fueron Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga feminista; Amelia Valcárcel, filósofa feminista, Alda Facio, abogada feminista y Andrea Medina, abogada feminista quienes expresaron su preocupación por el borrado del término mujer.

"Ahora se usa el género para el borrado de las mujeres. En Naciones Unidas tiene que hablar de igualdad de género... En la ONU hay un movimiento para que cambie la palabra mujeres por género, podemos terminar siendo borradas de Naciones Unidas", dijo en el Foro la abogada feminista, Alda Facio.

"El feminismo generó la categoría género para defender los derechos de las mujeres, borrar las diferencias entre mujeres y hombres desprotege a las mujeres", señaló la abogada Alda Facio.

La abogada señaló que la categoría mujeres no existía antes de 1993, su borrado sería un revés en el movimiento feminista.

"Hay una confusión entre identidad de género y sexo, eso es muy confuso para el derecho, para el derecho es importante tener categorías, resulta necesario distinguir las categorías sexo y género para proteger todas las personas por discriminación, es necesario que se elabore una conferencia internacional para abordando", apuntó la abogada.

En este sentido, la participación de Andrea Medina coincidió con el planteamiento de Alda Facio, la abogaa señaló que: "el derecho formaliza el consenso de lo que está en debate político, busca nuestra mejor convivencia, en el derecho es fundamental es definir los principios; los derechos humanos y el feminismo ha ido de la mano, el eje de la igualdad es lo que va orientando para los distintos cambios en el mundo jurídico".

"El derecho dice si una mujer irá a la escuela o no", apuntó la abogada. "Desde los derechos humanos tenemos que preguntarnos qué quiero conservar y qué quiero modificar, también nos toca construir", señaló Medina.

"Género no es sinónimo de sexualidad, tiene que ver con el parentezco, la reproducción y el erotismo. Jurídicamente es importante distinguirlo", aclaró Medina.

DIFERENCIAS CON LA COMUNIDAD

En la petición de cancelación del Foro se señalaban de transfóbicas a las participantes, señalaron: "Llama nuestra atención la realización de un evento de este tipo dentro de las instalaciones de la universidad sobre un tema en el que participarán ponentes que reiteradamente han promovido discursos abiertamente transfóbicos al construir una narrativa en la que los avances en materia de derechos humanos para las personas trans son considerados una amenaza que supuestamente genera un ´borrado de mujeres´".

Durante la transmisión, hubo diversos comentarios cuestionando a las feministas, algunos colectivos trans han lanzado la pregunta "¿quién es el sujeto político del feminismo?".

Algunos de los comentarios que se vieron fueron: "Justicia, memoria y dignidad para las personas Trans. #FueradiscursosdeodiodelaUNAM #UNAMSinTransfobia #NoMasOdioUNAM #TRANSformandolaUNAM #LasVidasTransImportan".

"NO ME CANSARÉ DE CITAR A SIMONE DE BEAUVORI": LAGARDE

Por su parte, Amalia Valcárcel filósofa feminista inició su participación hablando sobre la prohibición a las niñas afganas a acceder a la escuela, así señala que es a partir del sexo como se da la opresión.

"El término necesita descanso, no se usemos más género donde se hagan mujeres ni feminismo. Donde se dice mujeres, hará que desaparezca. El feminismo necesita un mundo abierto, una sociedad pacífica", apuntó la filósofa feminista.

Marcela Lagarde, quien aperturó el foro, guió su participación citando la obra de Simone de Beauvoir, puntualizó que el género y sexo no se dan de forma aislada. "No me cansaré de citar a Simone de Beauvoir, ella nos dio la clave para mirar el mundo de otra forma, verlo con transgresividad", apuntó la académica.

"Simone de Beauvoir desarrolló definiciones del feminismo para la alteridad, se basó en Claude Lévi-Strauss para refutar esta condición, señaló que las mujeres en el mundo patriarcal son construidas para ser para los otros, es una forma estructural de la condición de la mujer, Franca Basaglia reelaboró y dijo que "era un ser para cualquier otro.. para defender las mariposas, los derechos...". Incluso agregó que dialogó con Freud y cuestionó su propuesta androcéntricas y reformuló su pregunta "qué quiere la mujer" por "qué quieren las mujeres".

La respuesta de Beauvoir fue que "la mujer no quiere nada, simplemente no existe, es un símbolo, reúne las diversas y estereotipadas formas, la mujer no es un ser, es un mito, una norma, unas condiciones de vida, quienes existimos como las mujeres en plural, somos únicas e irrepetibles, si tomamos el destino en nuestras manos podemos enfrentar al orden patriarcal, quiénes somos las mujeres, somos irrepetibles, no somos idénticas como lo muestra Celia Amorós, el patriarcado quiere seres idénticos para manipular, sustituir, para desechar unas mujeres con las otras, ¿qué quiere a cada mujer?, eso es lo que hace el feminismo, el feminismo nos hace construir una voluntad, un anhelo, para trascender de la utopía, a la topia".

Lagarde cierra señalando que la opresión está basada en el sexo. "No sólo somos biología, pero somo biología; no sólo somos economía, somos economía; pero no sólo somos psicología, somos psicología", refutó la feminista.