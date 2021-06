"En el país los apellidos cuentan", víctima de Raybel Ballesteros

El tío de Irma Eréndira Sandoval, Raybel Ballesteros Corona, fue exhibido en redes sociales agrediendo físicamente a dos mujeres, su expareja y la madre de ésta. La violencia que ha ejercido Raybel no sólo ha sido física, también emocional y económica, de acuerdo con la víctima.

Raybel Ballesteros Corona, además de ser violento con su expareja, sustrajo a sus hijos y no ha permitido que los vea su madre, desde hace un año.

No es la primera vez que Raybel Ballesteros Corona agrede a su entonces pareja sentimental. En 2017, la víctima acudió al Hospital General Dr. Manuel Gea González, después de haber sido agredida, donde fue valorada. Sin embargo, ella decidió no emitir una denuncia y el acuerdo fue que él se saliera de la casa.

Cabe destacar que mayo fue el mes con mayor número de llamadas al 911 por violencia familiar, se registraron 65 mil 614, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. En el año se registraron 287, 787. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar con mayor número de llamadas, después de Nuevo León.

La violencia por un compañero sentimental es una de las más habituales sufrida por las mujeres a nivel mundial, de acuerdo con ONU Mujeres. Una cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual principalmente por un compañero sentimental, cuando se trata de acoso sexual, la cifra ha sido mayor.

A nivel mundial, en 2017, en casi tres de cada cinco casos de mujeres asesinadas, el autor era un compañero sentimental o miembro de la familia.

ACUSACIONES

Raybel Ballesteros Corona adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), días posteriores a la difusión del video, presentó su renuncia.

La dependencia informó a través de un comunicado, que aceptó la renuncia de Ballesteros Corona de forma inmediata e irrevocable y rechazó enérgicamente cualquier conducta que comprometa la integridad física y emocional de las personas.

Pese al video, Raybel Ballesteros Corona presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja.

"En este país los apellidos cuentan", dijo en entrevista la víctima.

La víctima no puede acercarse con sus hijos, no los puede ver y tampoco hablar con Raybel Ballesteros.

"Cuando voy a audiencia, me escolta una policía y me tratan tal delincuente", señaló, en entrevista para La Cadera de Eva.

La víctima señaló que Raybel Ballesteros Corona es su propio representante legal. En la demanda omitió que trabajaba en el Inai, pidió una pensión del 50% a su expareja, quien trabajaba en el Tribunal Electoral, la petición fue concedida por la jueza.

"Al día de hoy, puedo decir que tengo congelada mi cuenta donde entraba mi nómina por mandato de la juez de lo familiar, porque el seguro de separación también entraba en la pensión alimenticia, le ordenó al banco que lo retuviera", contó la expareja.

"Ha habido un desequilibrio procesal que no entiendo, porque hay tantos niños y niñas en desventaja, si funcionara así. Me fijaron como pensión el 50% que en realidad se convierte en el 75% porque era antes de todos los descuentos que me hacían", señaló.

Hasta la fecha, la víctima de Raybel Ballesteros Corona sigue apelando por ver a sus hijos. Las autoridades lo han cobijado. La víctima considera que es por el peso familiar dentro del gobierno.