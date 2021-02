En contra del patriarcado y apartidistas

En los últimos días hemos estado hablando de la terrible situación que aqueja a nuestro querido México. Se ha teñido de dolor, frustración y confusión ante las constantes declaraciones machistas que ha realizado el presidente e integrantes de su gabinete.

Esto me hace sentir (tal vez coincidan) que estoy en un país esquizoide, sobre todo porque muchas de esas declaraciones muestran frialdad y distanciamiento de una realidad que vivimos las mujeres, más del 50% de la población mexicana estamos en riesgo por las diversas formas de violencias contra nosotras.

Banalizar continuamente la violencia feminicida como producto del neoliberalismo, equiparándola con la violencia general, desigualdad y pobreza estructural, evidencia desconocimiento de esta realidad ¿Cómo eliminar los feminicidios si se es incapaz de responsabilizarse y reconocerlos?

Todos los días escuchamos como el Estado justifica la incompetencia, negligencia, omisión e incapacidad de impartir justicia y proteger la vida de las mujeres. El presidente ha mostrado una postura moralizadora e instaurado una visión binaria del mundo dividiendo en malos-buenos, conservadores-progresistas, fifis-chairos. No visibiliza que está separando y discriminando. Lo que nuestro país necesita es inclusión y garantía de derechos.

Es lamentable la obstinación del ejecutivo por defender inmuebles y monumentos, las mujeres denunciamos gritando y pintando la deuda historia del Estado. Mientras son asesinadas 10 mujeres al día, matutinamente la prédica denosta a las feministas que defienden la vida y dignidad de todas las mexicanas.

Muchos aseguran que el movimiento feminista es una oposición a la 4T, el presidente se olvida que algunas feministas le comprendieron y apoyaron ante sus dudas de fraudes electorales, surgieron plantones y marchas, que también afectaron inmuebles, vialidad y negocios ¿Por qué ahora esa actitud que reprende y sanciona?

La indignación nos convoca a unirnos, no sólo tomamos las calles, también pintamos con nuestra voz en la radio, en prensa, en las redes para hablar por aquellas que ya no están, por las que no pueden hacerlo, por las que vienen, por las que estamos, exigiendo justicia y una vida libre de violencias.

No somos las enemigas del gobierno, ni del presidente, ni de ningún partido político, queremos construir en colectivo, estamos en contra del patriarcado, el machismo, impunidad, corrupción y la transgresión a los DDHH de las mujeres.

Tenemos convicción de recobrar la comunitariedad; queremos contribuir a la construcción de un país donde la democracia, inclusión, libertad y una vida libre de violencias sean una realidad.

Sólo incluyendo todas las voces y reconociendo los errores se podrán redireccionar las acciones y políticas de estado (acompañadas de presupuesto), a fin de garantizar la igualdad sustantiva, acceso a la justicia, el ejercicio y garantía de todos los derechos para las mujeres. Sólo así podremos ver una transformación.

*Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios

@RNRoficial