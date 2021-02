Elona Holmes, una versión feminista de “Sherlock”

Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, regresa a Netflix protagonizando a la hermana de Sherlock Holmes, quien es el personaje principal de la película.

Lo interesante no es sólo que sale una versión feminista de Sherlock Holmes, con esta producción que nada tiene que ver con la obra del escritor británico Sir Arthur Conan Doyle, sino que es una obra de la escritora americana, Nancy Springer, quien ha escrito 50 libros.

Brown no sólo funge como Enola Holmes, la protagonista, sino que con esta película se ha convertido en una de las productoras más jóvenes de Hollywood.

El director de la película, Harry Bradbeer, fue ella quien propuso la historia de Enola y los libros de Nancy Springer para su realización.

¿De qué va la película?

La historia empieza en su cumpleaños número 16 cuando la madre de Enola, Helana Bonham Carter, desaparece de forma misteriosa dejando una serie de pistas y claves oculta que debe descifrar.

Cuestionada por no utilizar guantes, Enola –que si lo leemos al revés dice “alone”, que en su traducción al español sería sola-, se lanza en la búsqueda no importando su condición de ser mujer.

En la historia de Enola, se deja ver parte de la vida de su creadora, Nancy Springer, quien también dejó de ver a su madre en la adolescencia.

Además, no sólo la madre de Enola la educaba bajo principios de igualdad y empoderamiento muy disidentes a la época, sino que ella también deja un claro mensaje para las jóvenes actuales.

Lee: Cine con óptica femenina, conoce a estas directoras mexicanas de cine

Otras mujeres inspiraron a Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, uno de los personajes principales de Stranger Things, dijo para un medio chileno que su inspiración fueron otras actrices estadounidenses, como Hannah Montana, Selena Gómez en Wizards of Waverly Place, Raven en That’s So Raven, todas estrellas de Disney Channle.

La joven británica señaló que en Inglaterra existía Hermione Granger en Harry Potter, pero ella no era protagonista, era Harry.

“Entonces yo quería a alguien a quien admirar y sentir que recibía el foco de la atención, y esta película me dio eso, la oportunidad de poder enfocarme en el empoderamiento femenino en una hermosa historia británica”, comentó.

“Así que sí, es muy importante para mí tener una historia que estaba tan basada en los hombres -porque la historia de Sherlock Holmes es mucho de eso-, pero que no es sobre eso, sino que es sobre una joven que trata de encontrarse a sí misma en el loco mundo a su alrededor”, reconoció.

Lee: Lina Wertmüller, feminismo y anarquismo en el cine

El momento más difícil para “Eleven”

El feminismo es un tema de gran interés para para Millie, quien a sus 13 años aceptó raparse para interpretar a Eleven de Stranger Things, una decisión muy difícil para una adolescente.

“No necesitas tener pelo para ser guapa. Eres guapa con o sin él. He aprendido eso también”, aseguró en Twitter hace un tiempo.

“El día que me rapé la cabeza fue el momento más poderoso de toda mi vida. El último mechón de pelo cortado fue el momento en el que vi mi cara y no puede esconderme detrás de mi pelo como solía hacerlo. Cuando me miré en el espejo, me di cuenta de que tenía un trabajo que hacer. Inspirar”, aseguró.

Millie también ha sido víctima de la desigualdad dentro de la industria cinematográfica, en la película de Enola, ella trata de tocar eso “que el futuro puede ser cambiado por las generación más jóvenes”, añadió.

“Creo que todo pasa por la educación y por educarse sobre lo que significa (el feminismo). Mientras que las chicas reciban la misma educación que los chicos, podemos seguir teniendo estas conversaciones, y en muchos lugares la gente joven no tienen esa oportunidad de aprender qué significa esa palabra, y no tienen la oportunidad de contar su historia… Así que para mí el feminismo es educación”, reconoció.

La protagonista de Eleven no sólo ha sido discriminada por el hecho de ser mujer sino por ser menor “mi género, sino que por mi edad”. “La gente a veces me mira para abajo, porque soy joven y creen que no tengo experiencia, pero eso no debería quitarme oportunidades que debería poder conseguir”, cerró.

En los planes de Millie está la promoción de Godzilla vs. Kong y participará en el rodaje de dos películas más: The Thing About Jellyfish y The Girls I’ve Been, sin mencionar que está por retomar las grabaciones de Stranger Things.

Con información de BiobioChile