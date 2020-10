Elecciones EU: ¿Por qué toleran el "secuestro" de los niños?

Las elecciones de Estados Unidos no sólo son políticas también morales. Tanto el candidato demócrata Joe Biden como el presidente Donald Trump no han dicho algo sobre los 545 niños que están sin sus padres después de haber sido separados por la política de tolerancia cero, orientada por Stephen Miller, ex asistente e Jeff Sesiones ex fiscal general.

Abogados designados por un juez federal buscaba los padres de los 545 niños indocumentados, quienes dos terceras partes fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, señaló la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Lee: Elecciones de EU son clave para avanzar en los derechos reproductivos





Separaciones permanentes





Es probable que los niños que se quedaran aislados en Estados Unidos ya no vean nuca más a sus padres, advierte Eugene Robison en su columna publicada por el Washignton Post.





Los 545 niños sin sus familias, no entran en la cifra de las casi 3 mil familias que fueron separadas en la frontera en 2018, cuando los niños estuvieron en jaulas "como animales" o enviados a refugios en todo el país, escribe Eugene.

Lee: Amy Coney, la jueza que podría prohibir el aborto en EU





" Las impactantes escenas que vimos hace dos años no fueron el resultado de un repentino espasmo de ira presidencial. No provienen de un segmento de Fox News que Trump podría haber visto una noche. Más bien, la administración ensayó esta forma de crueldad", escribe el columnista.





Lo que la administración de Trump no planeó fue cómo juntar a las familias. Muchos d eso padres fueron deportados y ahora no encuentras su ubicación. ¿Este problema lo tienen considerado Trump o Biden?