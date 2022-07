El trend de TikTok que visibiliza el machismo: "cause you´re just a man"

Un verso de la canción Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey se hizo tendencia en TikTok debido a que las mujeres la están usando para visibilizar violencia machista, misoginia y sexualización dentro de sus noviazgos.

El trend consiste en mostrar mensajes de los hombres que han decepcionado a las mujeres y muchas de ellas están siendo conscientes de que esos comentarios están cargados de machismo.

Con el verso 'cause you're just a man, it's just what you do (porque eres un hombre, eso es lo que haces) las mujeres muestran decepcionadas las reacciones de sus novios ante situaciones que ellos terminan sexualizando.

Así mismo, dentro de los comentarios de cada vídeo hay hombres reforzando las actitudes machistas y aplaudiéndolas.

Muchos de los vídeos que conforman este trend tienen que ver con la sexualización de acciones como bañarse o que un bebé le jale el cabello a una mujer y son los hombres quienes cargan de un significado sexual estas acciones.

Por otra parte, las mujeres han comentado su decepción al ver como quienes deberían cuidarlas y amarlas se convierten en hombres violentos que sólo buscan sentir placer a costa de ellas.

