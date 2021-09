¿El tercer informe de gobierno tuvo perspectiva de género?

Las mujeres representan más del 50 por ciento de la población, sin embargo, muchas reciben una cantidad de ingresos inferior a los hombres y no se encuentran en la misma condición de oportunidades tanto en los ámbitos privados como públicos.

En su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Se auspicia la igualdad de género y se repudia la discriminación", pero, ¿por qué no dio cifras sobre la violencia en contra de la mujer? ¿Por qué el presidente no habló sobre la brecha salarial por razones de género? ¿Por qué no abordó el tema sobre la discriminación a la comunidad LGBT+? Escuchamos datos, cifras e información, pero ¿fue un discurso con perspectiva de género?

Tercer Informe de Gobierno https://t.co/WBrgj2W0sX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 1, 2021

Las mujeres han estado sub representados en el porcentaje de la fuerza laboral, resaltó el economista Rubén Marquez para La Cadera de Eva, pues sostuvo que las funciones de las mujeres no son valorizadas en relación a su capacidad productiva y laboral; además de tener un ingreso castigado debido a las responsabilidades de maternidad y cuidado a adultos mayores atribuidas de forma intrínseca.

Las mujeres han sido las grandes afectadas durante la pandemia del covid-19, pues según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) las labores domésticas aumentaron un 70% en el confinamiento.

Además, de que las mujeres tienen menos oportunidades profesionales y se enfrentan a trabajos de salario no remunerado, según información de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); el cierre de las estancias infantiles afectó a miles de trabajadoras que reportaron no tener dónde dejar a sus hijos y les impidió un desarrollo pleno en el ámbito laboral.

#MujerEnLaEconomía Las mujeres aún no logran reinsertarse por completo en el mercado laboral, y aquellas que sí lo han hecho no han encontrado condiciones óptimas: 13% de las mujeres con trabajo tienen la necesidad y disponibilidad de hacerlo más horas.???????https://t.co/8UpmWUxNGa pic.twitter.com/6Gb6TNAiv9 — IMCO (@imcomx) August 19, 2021

Asimismo, la Secretaría de Economía señaló que hay 22 millones de trabajadoras, de las cuales 14.4 millones son asalariados, 5.1 millones trabajan por cuenta propia, 500 mil son empleadoras, 500 trabajan a destajo (honorarios, propinas) y 1.5 millones lo hacen sin remuneración. Pero la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que en 2020 hubo 21 millones de mujeres desocupadas, 8 millones más que en 2019.

Algo que también le faltó mencionar al presidente López Obrador fue que en México las mujeres ganan en promedio 58.18 pesos menos que los hombres, según datos del IMSS, percibiendo un sueldo promedio nacional de 373.56 pesos, mientras que el hombre percibe 429.74 pesos.

Respecto a la no discriminación el presidente tampoco mecionó que el 32 por ciento de las personas de la comunidad LGBT+ se han sentido extremadamente frustradas por el hecho de no poder expresar su identidad u orientación sexual con sus familiares, según la encuesta LGBT+ Orgullo 2021.

En México, el 64 por ciento de las personas afirman tener a un familiar, amigo o compañero de trabajo de la comunidad de la diversidad sexual; no obstante, 10 de cada 100 personas de la comunidad afirmaron haberse sentido discriminados por su orientación sexual o identidad de género, señaló la encuesta LGBT+ Orgullo 2021, elaborada por Ipsos.

Además, el 52 por ciento de la comunidad de la diversidad sexual afirmó recibir agresiones verbales, principalmente por parte de su familia, amigos y servicios de salud, según la Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante Covid-19.

A pesar de que el gobierno de la 4T auspicie la igualdad de género y repudie la discriminación, los otros datos reflejan otra realidad.

asl