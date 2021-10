"El tema del amor romántico es un tema de justicia social": Coral Herrera

Una de las premisas del feminismo es que "lo personal es político", y dentro de ese lema también se incluye la vida amorosa de las mujeres, quienes por décadas han sido sometidas a la idea de un amor romántico que las coloca en una situación de desigualdad, sumisión y peligro mortal.

"Nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra forma de relacionarnos es algo político", dijo Coral Herrera Gómez, investigadora y ciberactivista feminista. Coral ha dedicado su trabajo académico y de activismo al estudio de las relaciones afectivas y a la difusión de ideas para un cambio social en las dinámicas amorosas.

A sus 24 años Coral estaba saliendo de una relación amorosa y al mismo tiempo estaba en la búsqueda del tema para su tesis doctoral. En el camino se encontró con que muchas mujeres sufren por amor, y que ese sufrimiento también es político.

"El patriarcado nos quiere de rodillas en la iglesia, en el burdel, en la casa y en la cama también" dijo Coral Herrera durante una conferencia magistral transmitida por el Facebook de la Red Nacional de Refugios (RNR).

"El amor romántico nos ponen en peligro"

De acuerdo con Coral Herrera los mitos del amor romántico sostienen una cultura patriarcal que continúa violentando y asesinando a las mujeres diariamente, se ha envenenado a las mujeres durante años con la idea de que si no se someten a los roles femeninos y de sumisión, no serán amadas.

Afortunadamente son cada vez más las mujeres que se dan cuenta que el amor romántico es una trampa que en ocasiones es mortal, ya que la mayoría de los feminicidios son cometidos por las parejas sentimentales varones de las víctimas. "El amor romántico nos pone en peligro", señaló.

??¡Mañana iniciamos el VIII Foro Internacional de la @RNRoficial!



??Conoce los rostros de las mujeres que nos acompañarán en nuestro primer día ¡No te lo puedes perder! Se parte del análisis y construcción de la agenda feminista nacional e internacional



??Sigue el FB LIVE???? pic.twitter.com/GJbVIUnJlH — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) October 12, 2021

LEE: El rompimiento del amor romántico

Para Herrera, no se trata solamente de un mito, sino también de una droga, que cumple la función de distraer o entretener a las mujeres para que no luchen contra el patriarcado.

Además, señaló que las cifras oficiales muchas veces invisibilizan otras problemáticas, por ejemplo, no cuentan a las mujeres que se suicidan por la violencia psicológica que sufren en las relaciones de pareja.

Los mitos de amor romántico

Para romper con la idea del amor romántico que posiciona a las mujeres en un rol de sumisión, es necesario desmontar los mitos del amor romántico, mismos que la autora ha conceptualizado a lo largo de su amplia obra literaria.

De acuerdo con Herrera, las mujeres invertimos toneladas de tiempo en alcanzar el mito del amor romántico y la pareja feliz, pero todo se trata de una estafa. Gracias al mito del amor romántico todos los hombres tienen una cuidadora personal y las mujeres trabajan y son explotadas en el ámbito de lo privado, expuso la autora.

"Es el amor romántico la gran trampa a través de la cual nos sometemos al patriarcado y a los roles de género que se nos asignan", dijo Coral, quien enfatizó que el mito del amor romántico hace creer a las mujeres que deben tener toda la carga del cuidado de los otros, un trabajo que no es remunerado.

LEE: "El amor todo lo puede" y otros engaños del amor romántico

Habló en específico sobre el mito de la familia feliz, que se cree que es el máximo lugar o la meta del amor romántico. No obstante, se ha comprobado a través de cifras de organismos internacionales como la ONU que el lugar más peligroso para las mujeres es en las casas, dentro de la familia.

La lucha contra el amor romántico

Pero no todo está perdido, cada día son más las mujeres que se dan cuenta que el amor romántico es una estafa y buscan transformarlo para un beneficio más igualitario entre hombres y mujeres.

"Yo creo que en estos momentos estamos librando una batalla en las calles y en los parlamentos. Estamos despatriarcalizando todo, estamos tratando de liberar a todos los ámbitos de la realidad pública. Sin embargo, creo que todas estamos librando una de las batallas más importantes, transformando la realidad dentro de nuestras casas y nuestras camas", afirmó Coral Herrera

"El amor romántico puede transformarse, reconstruirse, reinventarse", dijo la autora. "Cada vez somos menos las mujeres que estamos dispuestas a pasarlo mal por ver feliz a un hombre", agregó

"El tema del amor romántico es un tema de justicia social"

"El tema del amor romántico es un tema de justicia social", señaló la ponente, quien enfatizó que las labores de cuidado dentro de los hogares deben ser realizadas de forma equitativa entre hombres y mujeres. Es el amor romántico que hace creer a las mujeres que, a través del sacrificio y del trabajo no remunerado de los cuidados, ellas son merecedoras del amor, o bien, que es por amor que deben hacerse esos sacrificios.

LEE: El amor compañero, una alternativa al amor romántico

La autora ha señalado constantemente que el amor también es un tema de cuidados y que es necesario comenzar a socializar estos cuidados también entre los varones:

"Si los cuidados no son mutuos son explotación", enfatizó.

No obstante son muy pocos los hombres que se están planteando su posición de dominio, son pocos los hombres que están dispuestos a replantear las dinámicas de amor y cuidado:

"Son muy pocos los hombres que están dispuestos a construir relaciones a través de los cuidados mutuos, porque a los hombres no se les enseña a ofrecer cuidados, solo a recibirlos".

De acuerdo con Coral Herrera, es probable que la única forma de que un hombre quiera replantearse es que no encuentre compañeras dispuestas a someterse, y por eso, es fundamental que las mujeres aprendan a establecer límites y que nunca más se coloquen en roles de sumisión.

"Necesitamos aprender a decir que no, aprender a poner límites y aprender a negociar", dijo la ponente. "Necesitamos aprender a elaborar contratos que nos ayuden a vivir en situaciones de igualdad", agregó.

LEE: Ellas sufrieron violencia en noviazgo; ahora luchan contra el amor romántico

Según lo expuesto por Coral, las mujeres no aprendemos a negociar dentro de las relaciones amorosas, no aprendemos a decir qué es lo que queremos en la relación. Lamentablemente no todo es así de sencillo, es importante tener en cuenta que las mujeres y los hombres no nos encontramos en igualdad de condiciones a la hora de negociar:

"Son ellos los dueños del mundo, no estamos en las mismas condiciones al sentarnos a negociar", enfatizó.

Finalmente, Coral Herrera habló sobre la importancia de que la revolución amorosa forme parte de la agenda de acción feminista, una revolución que hace que las mujeres se empuje unas a otras para abandonar las relaciones afectivas abusivas y comenzar a liberarse del la estafa del amor romántico a través del autocuidado y el amor propio.