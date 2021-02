El síndrome del impostor puede estar afectando tu vida

Eres inteligente, trabajadora, te va bien en tu empleo, más de uno reconoce tus logros, pero tú crees que tu éxito se debe a un golpe de suerte o consideras que quizá no has hecho lo suficiente, quizá eres una de las víctimas del síndrome del impostor, aquí te decimos en qué consiste y cómo evitarlo.

Lo primero que debes saber es que no eres la única que se siente así, ya que se estima que siete de cada 10 personas tienen este padecimiento, en el que constantemente sienten que no están nunca a la altura, que no son lo suficientemente buenas, competentes o capaces.

Esta sensación de no creer merecer el éxito y los logros da origen al nombre de síndrome del impostor, ya que quienes lo sufren piensan que son un fraude. Muchas mujeres famosas como la ex primera dama estadounidense Michele Obama y las actrices Emma Watson y Natalie Portman, han dicho públicamente que lo tienen.

El síndrome no aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales porque no está ligado a ningún padecimiento de este tipo. De acuerdo con especialistas éste solamente aparece en los entornos laborales.

Este síndrome está relacionado con la autoexigencia y con el ambiente de trabajo. Es importante que si sientes que éste puede ser tu caso busques ayuda profesional, porque estos sentimientos de insuficiencia pueden representar un freno para tu carrera. Expertos en el tema dicen que estos bloqueos causan que las mujeres no compartan grandes ideas o que apliquen para trabajos o ascensos que desean.

Se cree que cuatro factores influyen para que una persona se sienta así: el primero es la dinámica familiar, por ejemplo si alguno de los hermanos siempre fue considerado más inteligente que otro.

El segundo es el género, ya que este síndrome se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres; el tercero es la brecha salarial, la cual también está relacionado con el punto anterior. Mientras que el cuarto punto el la percepción que cada uno tiene sobre el éxito y el fracaso.

Si presentas alguno de los síntomas mencionados te recomendamos buscar ayuda psicológica para evitar que esto afecte tu carrera profesional y otros aspectos de tu vida. También es importante que mantengas la calma y recuerdes que la competencia es contigo misma, no con los demás.